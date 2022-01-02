Парламент ЮАР все еще горит в нерабочее время

Кейптаун. Рано утром в воскресенье в здании парламента Южной Африки произошел крупный пожар, в результате которого с крыш возникли пламя и дым, а пожарные мчались спасать исторические здания.
Степень ущерба не была сразу ясна, но официальные лица предупредили, что, скорее всего, он будет значительным.
«Ущерб будет значительным, особенно если он не будет устранен в ближайшее время», — сказал Дж. П. Смит, член комитета по охране и безопасности муниципалитета Кейптауна. Для спутникового канала Newzroom Afrika. «Тот факт, что они просят дополнительных ресурсов для помощи, — плохой знак».
Сообщений о травмах не поступало.
Г-н Смит сказал, что пожар произошел сразу после 5 часов утра и распространился из офиса на третьем этаже в одном здании в сторону тренажерного зала и на крыши. Здание Национального собрания, где заседает Палата представителей, горит. Дым поднимался от главного входа.
Комплекс включает в себя здание, построенное в конце 19 века, и в нем размещается Национальное собрание, верхняя палата страны. Здание Национального собрания — более новая пристройка.
В марте загорелось самое старое зданиеНо этот пожар быстро потушили.
«Это печально, что мы начинаем новый год на этой основе, с пожара в старом совете, который, похоже, распространяется на новый совет», — заявил в воскресенье глава африканских христианских демократов Стивен Сварт.
Пожар все еще горел через несколько часов после того, как о нем впервые было сообщено. Смит сказал, что к месту происшествия были отправлены по крайней мере шесть пожарных машин и более 60 пожарных, а улицы вокруг комплекса были закрыты.
На следующий день вспыхнул пожар Похороны архиепископа Десмонда М. пачка, лауреат Нобелевской премии мира, который помог вести войну против апартеида в Южной Африке. Я остаюсь в соборе Святого Георгия, который находится в нескольких минутах ходьбы от здания парламента.
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