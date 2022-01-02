Парламент ЮАР все еще горит в нерабочее время

Кейптаун. Рано утром в воскресенье в здании парламента Южной Африки произошел крупный пожар, в результате которого с крыш возникли пламя и дым, а пожарные мчались спасать исторические здания.

Степень ущерба не была сразу ясна, но официальные лица предупредили, что, скорее всего, он будет значительным.

«Ущерб будет значительным, особенно если он не будет устранен в ближайшее время», — сказал Дж. П. Смит, член комитета по охране и безопасности муниципалитета Кейптауна. Для спутникового канала Newzroom Afrika. «Тот факт, что они просят дополнительных ресурсов для помощи, — плохой знак».