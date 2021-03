Партия зеленых Германии пообещала заблокировать трубопровод Путина

Партия зеленых Германии подтвердила планы закрыть российский газопровод «Северный поток-2», если, как и ожидалось, он войдет в состав нового коалиционного правительства Германии после выборов в Бундестаг в сентябре 2021 года (изображения imago / Christian Ohde через Reuters Connect)

Администрация Байдена на прошлой неделе возродила надежды на то, что она введет в действие санкции США, призванные помешать завершению строительства геополитически важного газопровода Кремля «Северный поток-2» в Германию.

Администрация Байдена привержена соблюдению этого [sanctions] законодательство ” рекламодатель Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 марта. Он подчеркнул, что Государственный департамент США в настоящее время оценивает информацию о потенциальных объектах, связанных с «Северным потоком – 2», и «повторяет свое предупреждение о том, что любое вовлеченное лицо рискует ввести санкции США и должно немедленно прекратить работы на трубопроводе».

День за днем ​​Немецкая партия зеленых Рекламировать Ее предвыборная программа в преддверии общенационального голосования этой осенью будет включать отмену проекта газопровода «Северный поток 2.» Многие ожидают, что партия примет участие в следующей правящей коалиции Германии после предстоящих парламентских выборов.

Оба этих недавних события представляют собой серьезный удар по трубопроводу. Однако оппонентам проекта еще рано начинать выскакивать пробки из-под шампанского. Действительно, реакция в Вашингтоне, округ Колумбия, была осторожной. Сенатор Тед Круз, который был одним из спонсоров санкций США против Nord Stream 2, заявил, что снимет отстранение от двух высокопоставленных кандидатур в ответ на комментарии госсекретаря Блинкена, но пообещал и далее блокировать третью кандидатуру «до тех пор, пока санкции не будут введены в полном объеме. В крупном масштабе против важных судов и компаний. «Критично для завершения трубопровода».

В недавних задержках с введением санкций США многие обвиняли лоббистские усилия прогерманского бизнес-сообщества, нынешнего коалиционного правительства во главе с канцлером Ангелой Меркель и христианских демократов. Но Немецкая партия зеленых находится на правильном пути, чтобы стать частью правящей коалиции после сентябрьских выборов в бундестаг страны, и они четко заявили о своем намерении заблокировать трубопровод.

В недавно опубликованной Зеленой избирательной программе говорится, что «проект газопровода« Северный поток-2 »является не только политическим проектом из-за его воздействия на климат и энергию, но и потому, что он наносит ущерб на геополитическом уровне, особенно с учетом ситуации на Украине, и поэтому он должен быть остановленным. “

Если проект будет завершен, «Северный поток – 2» значительно усилит контроль России над поставками энергоносителей в Европейский Союз. Важно отметить, что проект также предназначен для обхода Украины и значительного снижения существующей зависимости Москвы от газотранспортной сети Украины. Это потенциально может проложить путь к серьезной эскалации семилетней кампании Кремля по военной агрессии против Украины.

Райнхард Беттековер – член Европейского парламента и представитель Европейской партии зеленых, которая объединяет зеленые политические партии со всей Европы, включая Партию зеленых Германии. Он рассказал Атлантическому совету об основных вопросах, связанных с спорным трубопроводом.

Буетикофер прямо говорит о будущем «Северного потока 2». «Даже если они завершат эту глупость, они все равно не смогут добиться того, чего хотят». У Европы есть инструменты, чтобы держать Россию в подчинении, и она использовала их в прошлом. Он считает, что это будет возможно в будущем. В 2006 и 2009 годах Россия пыталась оказать давление на Украину. [via gas shutoffs] Европа вернулась к России “.

Буетикофер ставит под сомнение способность России преодолеть множество нормативных и юридических препятствий, которые ей необходимо преодолеть. «Прежде чем трубопровод начнет обслуживаться по умолчанию, он должен соответствовать стандартам Европейской газовой директивы, а это пока не так. Например, политика демонтажа [separating ownership of the gas from the pipeline itself] Он не реализован консорциумом, который намеревается управлять «Северным потоком – 2» », – отмечает он.

Аналогичным образом, любое положение в европейском законодательстве, предусматривающее реализацию инфраструктурных проектов, не наносящих ущерба безопасности Союза, должно рассматриваться немецким регулирующим органом под надзором Европейской комиссии. В Германии находится дополнительное судебное дело, поданное неправительственной организацией. организация, которая заявляет, что экологическая оценка была проведена неправильно. Способ закрыть трубопровод, говорит он. «Даже если трубопровод будет завершен, администрация США все равно может ввести санкции после того, как он начнет работать».

Критики трубопровода предположили, что Москва может попытаться саботировать существующие маршруты поставок через Украину, чтобы заставить власти ЕС принимать поставки по «Северному потоку 2». Буэтикофер отмечает, что любое внезапное прекращение транзита газа через Украину нанесет ущерб репутации России как надежного поставщика, но он говорит, что если строительство нового трубопровода будет завершено, он думает, что Россия может найти оправдания невыполнению своих текущих обязательств в соответствии с пятилетним транзитным соглашением с Украиной, подписанным в конце 2019 года. «Россия не является надежным партнером. Мое личное мнение таково. Российская система «агрессивна, и мы должны быть готовы проявить солидарность с Украиной и другими соседями России. Я не думаю, что Россия работает в интересах Европы».

Представитель Европейского парламента и Европейской партии зеленых отмечает, что никогда не было большинства в Европейском совете, Европейском парламенте или Европейской комиссии за «Северный поток 2». «Это вообще не европейский проект. Это двусторонний российско-германский проект ».

Сообщается, что нынешнее правительство Германии предложило построить инфраструктуру СПГ, чтобы заманить предыдущую администрацию США при президенте Трампе, чтобы избежать санкций, но оно было отклонено. Буетикофер считает, что нынешнее правительство Германии теперь «попытается проигнорировать это». Он считает, что все разговоры об альтернативах СПГ и сланцевому газу бесполезны и могут послужить российской пропаганде. «Нам не нужны ископаемое топливо или трубопроводы, полная остановка».

Дайан Фрэнсис – старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, главный редактор National Post в Канаде, заслуженный профессор Школы менеджмента Теда Роджерса Университета Райерсона и автор десяти книг.

