НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая Крупнейшая сталелитейная компания SAIL в ПГУ страны начала переговоры о поставках кокса из России по сниженным ценам.

По словам высокопоставленных чиновников ПГУ, компания «пытается получить некоторые партии в пробном порядке», и если они будут найдены в порядке, «мы постараемся получить больше угля» (от российских поставщиков).

Обычно у сталевара есть долгосрочные договоры с поставщиками угля, но на данный момент договоров с Россией у него нет. Судя по всему, сейчас начались переговоры о приобретении поставок.

«Мы пытаемся получить некоторые партии в пробном режиме, и если это окажется правильным, мы постараемся получить больше угля от российских поставщиков», — сказал представитель SAIL.

Кстати, в апреле российские чиновники встретились со своими индийскими коллегами и некоторыми частными сталелитейными заводами и заводами ПГУ, чтобы выйти из тупика с импортом кокса. Вопросы, поднятые на встрече, включают транспортировку угля и цены, а также вопросы качества.

Сообщается, что российские официальные лица попросили заводы и индийских чиновников посетить европейскую страну и решить проблемы.

Индия не вводила никаких санкций в отношении российского импорта. Продолжался импорт пылеугольного топлива из России (используется в системе вдувания пылеугольного топлива в сталелитейной промышленности).

импорт кокса



Импорт составляет 85 процентов потребности Индии в коксе, и почти 4,5 миллиона тонн было поставлено из европейской страны до того, как война помешала планам поставок между Россией и Украиной.

В октябре прошлого года Индия и Россия подписали Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в горнодобывающей и металлургической отраслях с особым акцентом на кокс.

Россия была шестым по величине поставщиком кокса и энергетического угля в Индию.

«Мы пытаемся получить его (поставки кока-колы) сейчас, но единственная проблема заключается в том, что есть некоторые проблемы с оплатой… Мы пытаемся решить эти проблемы, и как только это произойдет, мы обязательно начнем принимать их из России», сказал чиновник.

Проблемы с оплатой



По словам представителя SAIL, компания работает над решением «вопросов оплаты» и «некоторых других вопросов, таких как страхование судов». Источники говорят, что обсуждение было сосредоточено на том, будет ли это сделка между рупией и рублем или долларом. Эта озабоченность также заставляет банки откладывать открытие аккредитивов.

«Есть некоторые проблемы с оплатой у них (России) и есть некоторые проблемы с охраной судов и вещами, связанными с этим. Мы работаем над этим», — сказал чиновник.

затраты на энергию



SAIL ожидает, что цены на кокс за тонну вырастут на 15 процентов по сравнению с предыдущим кварталом в первом квартале 23 финансового года (апрель-июнь). Средняя себестоимость потребления угля компанией в январе-марте составила $385-400 за тонну.

По словам чиновника, компания пытается максимально увеличить потребление дешевого PCI и отечественного угля в общем топливном балансе. Он также пытается получить 2,5 миллиона тонн из индийских источников, в том числе с рудников Тасра и у Bharat Coking Coal Ltd. Компания также ожидает увеличения количества шахт в рамках своего совместного предприятия ICVL в Мозамбике.

SAIL обычно хранит запасы кокса на 35 дней, включая запасы в портах и ​​на заводах.

Опубликовано в



30 мая 2022 г.

