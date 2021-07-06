Пассажирский самолет пропал в России

Самолет с 28 людьми на борту пропал без вести в России.

Российский самолет Ан-26 летел Петропавловск-Камчатский В Палану на полуостров Камчатка на Дальнем Востоке России, когда этого не произошло. Запланированное Звоните, новости местных СМИ.

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