Пассажирский самолет пропал в России

Самолет с 28 людьми на борту пропал без вести в России.
Российский самолет Ан-26 летел Петропавловск-Камчатский В Палану на полуостров Камчатка на Дальнем Востоке России, когда этого не произошло. Запланированное Звоните, новости местных СМИ.
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