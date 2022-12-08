Пассажиры круизного лайнера Viking описывают красную волну, которая убила одного человека

По словам свидетеля хаоса, поврежденные пассажиры и члены экипажа, кричащие в знак символа, довели пассажиров круизного лайнера Viking Polaris до безумия через несколько мгновений после того, как корабль был разрушен волной-убийцей.

«Я видел людей, которые были избиты, перевязаны и в синяках. У одного мужчины были швы на лбу, у другой женщины была повязка на голове. У третьего на голове была огромная шишка, как будто по ней ударили бейсбольной битой, — сказала Тамара Кастанеда, пожарный на пенсии. — сказал он Daily Mail.

Корабль шел в штормовую погоду через печально известный коварным проливом Дракаш между Южной Америкой и Антарктидой, когда Волна-убийца ударила в лодку В 22:40 в салоне вылетело несколько окон.

Кастанеда сказал, что волна была настолько сильной, что сначала она подумала, что на борту произошел взрыв. Она описала сильный шум при столкновении двух автомобилей.

Его жена, Дебора Терри, сказала, что волна была «ужасным толчком, похожим на удар корабля о кирпичную стену».

Начались хаос и крики. Терри сказала, что слышала, как члены экипажа говорили, что корабль набирает воду. Было выпущено объявление «Дельта-код», в котором пассажирам предписывалось оставаться в своих каютах.

Корабль возвращался в Аргентину после того, как пассажир экспедиции в Антарктиду получил ранение. AFP через Getty Images

Терри и Кастанеда так нервничали из-за того, что корабль тонет, что начали упаковывать сухой мешок с необходимыми вещами, пока не было объявлено, что корабль продолжит движение.

На следующий день стало известно, что 62-летняя Шерри Чжоу скончалась после того, как ее ударило разбитое стекло разбитого окна. Других пассажиров захлестнула волна, но они избежали ужасающих испытаний.

Один человек погиб и несколько получили ранения после того, как волна обрушилась на куст Viking Polaris. AFP через Getty Images

Круизный лайнер совершал второй этап рейса через пролив Дрекс, чтобы доставить в больницу еще одного пассажира. По словам Терри, ранее сегодня во время экспедиции в Антарктиду была ранена неизвестная женщина.

Группы пассажиров возвращались на корабль на надувных спасательных лодках «Зодиак» после исследования суши на континенте, когда погода начала портиться. Женщина сломала ногу, и пара услышала по рации члена экипажа, что ее травмы были настолько серьезными, что ей потребовалась операция.

Пролив Дрейкса — известный коварный канал между Южной Америкой и Антарктидой. Гетти Изображений

«Вертолет не мог прилететь из-за погоды, а рядом с нами не было других кораблей», — сказал Терри. «Нам сказали, что все остальные мероприятия отменены. Мы с женой поняли, но были разочарованы».

Экипаж «Викингов» предпочел вернуться в Аргентину, куда корабль и уплыл, несмотря на непогоду. Терри сказал, что путь через пролив Дрейка был трудным в первый раз, но значительно труднее во второй раз.

Однако пассажиры продолжили свой отпуск, будучи уверенными, что круизный лайнер выдержит шторм.

«Мы пошли ужинать, и наш бокал с вином соскользнул со стола и разбился», — вспоминает Терри. «Люди танцевали и ели, и не было ощущения катастрофы».

Пассажирка Дебора Терри оценила высоту волн около 40 футов. AFP через Getty Images

Кастанеда и Терри снимали огромные волны, охватившие круизный лайнер, из своей комнаты на третьем этаже роскошного лайнера за несколько часов до хаоса.

Еще одно видео, снятое парой из корабельной студии йоги, показывает обилие белой воды, когда волны кружатся вокруг движущейся лодки. Терри подсчитал, что волны, которые разбивались об их окна, были около 40 футов высотой.

Пассажир, который находился в каюте рядом с Чжоу, сказал паре, что думал, что умрет, когда ударит волна-убийца.

Сообщается, что мужчина сказал: «Потолок и стены разваливались, а мебель летала повсюду».

Она сказала в заявление на прошлой неделе.