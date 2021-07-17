Пасхальное яйцо “ Черная вдова ” подтверждает существование Людей Икс в MCU – Inside Magic

Черная вдова В настоящее время в кинотеатрах и продается по адресу Disney + с доступом Premier Access. Поклонники Marvel давно ждали возвращения к MCU, и теперь он переполнен такими опциями, как новая оригинальная серия, теперь транслируемая как локи И WandaVision.

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Несмотря на все эти разговоры о новой кинематографической мультивселенной Marvel, некоторые фанаты надеются, что это означает, что Люди Икс скоро появятся в MCU. Некоторые считают, что вуаль Эвана Питерса WandaVision Это был знак того, что босс Marvel, Кевин Файги, уступает место их представлению.

Другие думают Ястреб и Зимний солдат Возможно, он создал самых известных Людей Икс – Логана AKA Wolverine. Серия Marvel привела Сэма Уилсона AKA Falcon (Энтони Маки) и Баки Барнса AKA The Winter Soldier (Себастьян Стэн) в Мадрибпур, где Росомаха долгое время жил в Marvel Comics.

Теперь по словам Оливье Ричерса, сыгравший Большую Медведицу в Черная вдоваMarvel Studios отказалась от своего первого мутанта в мгновение ока, и вам будет не хватать ее.

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Marvel Black Widow вышла! Спустя 2 года я наконец могу узнать, кто мой персонаж: Большая Медведица. 🐻: Первый мутант (Люди Икс), появившийся в кинематографической вселенной Marvel. Урса является частью Зимней гвардии, известной как «ответ России Мстителям». Его сила превращает его в невероятного медведя, превосходящего по размеру Халка. Урса несколько раз появляется в комиксах о битвах с Росомахой и Халком. Когда постановка на съемочной площадке рассказала мне, кем я был на самом деле в «Черной вдове», я оставил несколько слез в своем гостиничном номере, потому что моя мечта о фильме сбылась: стать официальным комическим супергероем. Я могу только надеяться, что Marvel вернет Урсу к жизни в полной мере.

Рихтерс, который отправляется в «Голландский гигант», представлен Алексеем Шастаковым, известным также под именем Красный Страж (Дэвид Харбор). Когда Наташа Романова AKA Черная вдова Их суррогатный отец (Скарлетт Йоханссон) и Елена Белова (Флоренс Пью) освобождены из тюрьмы.

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Кто такой мутант Большая Медведица?

Алексей ломает Большую Медведицу руку, и фильм выходит за рамки эпизодов, не попадая в него. Но персонаж был отсылкой к российской команде супергероев Зимняя гвардия, в которой ранее просочился Дэвид Харбор. Черная вдова.

В комиксах Marvel Большая Медведица Он же Михаил Урсус – мутант, который может превращаться в медведя. В конце концов, его имя означает «Большая Медведица». Однако есть и обратная сторона: чем дольше он остается в форме медведя, тем больше теряет свой человеческий интеллект и контроль. После заключения в российском ГУЛАГе, как будто в нем Черная вдова Станьте агрессивным алкоголиком.

Поклонники думают, что обнаружили еще одно пасхальное яйцо для Большой Медведицы В первом трейлере «Черной вдовы», когда фанаты замечают стоящего на задних лапах медведя, он не выглядел как медведь в фильме «Марвел».

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Это не единственная примета Зимней гвардии, что Елена по ошибке застрелила Алексея. Багровое Динамо. Багровое Динамо было русским эквивалентом Железного Человека, как и Красный Страж, и эквивалентом Капитана Америки.

Marvel, возможно, еще не подтвердил официально, что Большая Медведица мутировала в MCU, но это может быть не последнее его появление. Дэвид Харбор настаивал на том, чтобы Красный Страж и остальная часть Зимней Стражи вернулись, чтобы он мог сразиться с Капитаном Америкой или Присоединяйтесь к Елене в охоте на Соколиного Глаза, известного как Клинт Бартон (Джереми Реннер)..

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Marvel работает над собственной версией Людей Икс, и, по слухам, фильм будет называться мутанты. Подтверждено работать над Дэдпул 3 Что вернет Райана Рейнольдса в роли Уэйда Уилсона, наемника-мутанта, который когда-то был в своем собственном уголке Фокса. Люди Икс Франчайзинговый бизнес.

в то время как не мутанты Ни Дэдпул 3 Подтвержденный как часть Marvel Phase 4, он может появиться в кинотеатрах уже в ноябре 2023 года.

Вы взволнованы тем, что первый мутант дебютирует в кинематографической вселенной Marvel? Дайте нам знать об этом в комментариях.