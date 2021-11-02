Паттерсон предупреждает своего российского соперника о его наземной игре перед столкновением с Brave CF 55 | ежедневный суд

DTT | Манама
Daily Tribune – www.newsofbahrain.com
Бретт Динамо Сэм «Будущее» Паттерсон находится в нескольких днях от своего решающего боя в легком весе против новичка и фаворита родного города Камила Магомедова на Brave CF 55 в Ростове-на-Дону, Россия, 6 ноября.
Несмотря на то, что Паттерсон ветеран клетки BRAVE CF, он еще не встречал кого-то, близкого к уровню Магомедова, за всю свою молодую карьеру, поскольку россиянин провел 14 боев за плечами и выиграл 11 из них через капитуляцию.
Кроме того, Магомедов представляет собой серьезную угрозу на земле, которая может поставить такого жестокого нападающего, как Паттерсон, в затруднительное положение в течение трех раундов.
Тем не менее, у англичанина есть импульс, чтобы дать своему русскому оппоненту грубый сигнал для пробуждения, когда драка упирается в ковер.
«У меня есть игра джиу-джитсу и борьба.
Я просто еще не показал это, потому что все хотят поразить меня », – заявил Паттерсон.
Учитывая впечатляющий рекорд Паттерсона 7-1-1, это каким-то образом подтверждает его заявление о том, что «Future» одержал три победы, уступив.
В последний раз противник использовал клетку, когда ирландец Циан «Воин» Коули был вынужден махать белым флагом в третьем раунде с голым удушением сзади.
На заключительном этапе своего всемирно известного тренировочного лагеря Team Crossface в Уотфорде, Англия, Паттерсон надеется, что его обновленный набор навыков приведет к победе 6 ноября.
«Вы вышли на другой уровень.
В каждом бою я улучшаюсь и снова перехожу на совершенно другой уровень », – сказал он.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».