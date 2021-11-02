Паттерсон предупреждает своего российского соперника о его наземной игре перед столкновением с Brave CF 55 | ежедневный суд

DTT | Манама

Daily Tribune – www.newsofbahrain.com

Бретт Динамо Сэм «Будущее» Паттерсон находится в нескольких днях от своего решающего боя в легком весе против новичка и фаворита родного города Камила Магомедова на Brave CF 55 в Ростове-на-Дону, Россия, 6 ноября.

Несмотря на то, что Паттерсон ветеран клетки BRAVE CF, он еще не встречал кого-то, близкого к уровню Магомедова, за всю свою молодую карьеру, поскольку россиянин провел 14 боев за плечами и выиграл 11 из них через капитуляцию.

Кроме того, Магомедов представляет собой серьезную угрозу на земле, которая может поставить такого жестокого нападающего, как Паттерсон, в затруднительное положение в течение трех раундов.

Тем не менее, у англичанина есть импульс, чтобы дать своему русскому оппоненту грубый сигнал для пробуждения, когда драка упирается в ковер.

«У меня есть игра джиу-джитсу и борьба.

Я просто еще не показал это, потому что все хотят поразить меня », – заявил Паттерсон.

Учитывая впечатляющий рекорд Паттерсона 7-1-1, это каким-то образом подтверждает его заявление о том, что «Future» одержал три победы, уступив.

В последний раз противник использовал клетку, когда ирландец Циан «Воин» Коули был вынужден махать белым флагом в третьем раунде с голым удушением сзади.

На заключительном этапе своего всемирно известного тренировочного лагеря Team Crossface в Уотфорде, Англия, Паттерсон надеется, что его обновленный набор навыков приведет к победе 6 ноября.

«Вы вышли на другой уровень.

В каждом бою я улучшаюсь и снова перехожу на совершенно другой уровень », – сказал он.