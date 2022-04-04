Патч 1.09 Horizon Forbidden West делает добычу намного лучше

100% исправления завершения и улучшения производительности Обновление прошлой недели для Запретный горизонт запад, что немного понятно. Тем не менее, это означает, что самое лучшее в патче 1.09 — это то, что он не получает той похвалы, которой он действительно заслуживает. На самом деле об изменении даже не упоминается в Примечания по исправлению! Если вы углубитесь в параметры игры, теперь есть переключатель, который удаляет анимацию Элой для сбора лечебных предметов, растений и дерева в открытом мире.

Если вы решите пропустить анимацию, процесс выбора этих предметов значительно ускорится, а это значит, что вы сможете собрать больше за гораздо более короткий промежуток времени. видео в Твиттере Ниже показано, что происходит, но фактически вы нажимаете треугольную кнопку, и ресурс автоматически помещается в ваш инвентарь. Просто пропустите их при спаме кнопки, и вы сразу соберете их все.

Выбор не пропускать анимацию означает, что Элой на долю секунды присядет и ей придется индивидуально подобрать каждый исцеляющий предмет, растение и кусок дерева, которые она хочет добыть. Это хорошо для погружения, но когда вы в игре 20 часов, вы просто хотите поймать это как можно скорее и двигаться дальше, верно? Этот новый переключатель позволяет это.

Я так рад, что они добавили/выключили анимацию захвата движения, это экономит много времени и не нарушает непрерывность или темп исследования.

Сейчас соберу миллион таблеток #PS5ПоделитьсяИ #ГоризонтЗапретныйЗапад pic.twitter.com/L9B5KbQnFh— Retr0🦋 (исчезающая грация) 2 апреля 2022 г.

Чтобы найти эту опцию, приостановите игру и выберите «Настройки». В нижней части вкладки «Общие» вы найдете переключатель «Анимация захвата». Установите его в положение «Выкл.», и остальная часть вашего игрового процесса останется в далеком воспоминании. Теперь наблюдайте за своей коллекцией предметов для лечения воздушными шарами!

Хотели бы вы, чтобы у вас была такая возможность, когда вы играли в игру? Прокляните его отсутствие в комментариях ниже.