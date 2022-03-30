Патч Horizon Forbidden West делает игру менее блестящей и сломанной

снимок экрана : Сони/Котаку

Разработчик Guerrilla Games выпустил файл Огромный патч о Запретный горизонт запад, с целью исправления более десятка задач, а также множества мелких сбоев. Это также направлено на то, чтобы игра меньше мерцала. Те, кто пережил эпоху поп безопасно Мы должны радоваться.

Запретный горизонт западвыпущенный в прошлом месяце для PlayStation 4 и PlayStation 5, является продолжением Лучшая игра с открытым миром 2017 года.. Как и его предшественник, в роли молодой женщины по имени Элой вы исследуете постапокалиптическую Америку 31-го века в поисках программы искусственного интеллекта. По пути вы можете использовать футуристические луки и стрелы, чтобы выслеживать роботов, похожих на доисторических монстров. Это правила.

С момента запуска игрокам надоело мерцание игры — в основном то, что некоторые существа, и в частности животные, выглядят так, как будто вы наблюдаете за ними через стеклянную стену аквариума. Игроки говорят, что это более заметно в горизонтРежим производительности, в котором игра работает с фиксированной частотой кадров 60 кадров в секунду за счет визуальной точности. Неподготовленному глазу такие вещи трудно заметить, особенно когда вы спасаетесь бегством от огнедышащего механического медведя. Но он существует, о чем свидетельствует Исключительно полное изложение От людей из теста HDTV, в котором используются такие технологии, как анализ формы сигнала, чтобы выявить некоторые эзотерические визуальные проблемы игры. Все видео стоит посмотреть, но самая интересная часть начинается с около 1:45:

Сегодняшний патч — не единственный раз, когда Guerrilla лечили. горизонтЗаметные проблемы с мерцанием. Всего через несколько часов после запуска игры разработчик начал Заплати, исправь чтобы противостоять этому. Судя по всему, доработок было недостаточно, как упоминалось в Фан-видео за последний месяц. Неясно, считает ли студия, что проблема с мерцанием будет устранена навсегда с этим последним обновлением, и это определенно будет основано на отзывах фанатов. представители Сони, Запретный горизонт западИздательство не ответило на запрос о комментарии вовремя для публикации.

Кроме того, сегодняшнее обновление исправляет проблемы с более чем дюжиной задач с ошибками. Я провел большую часть времени с запретный запад Бета-версия до того, как был выпущен патч первого дня, и исправлено большое количество зарегистрированных ошибок, поэтому было бы не совсем справедливо с моей стороны обнаруживать какие-либо ошибки, даже те, которые ломают игру. но здесь КотакуДжон Уокер в «Котелке Каппы», одном из заданий сегодняшнего обновления, в которое он играл всего за два дня до того, как патч спас бы его от душевной боли и разочарования:

Во время битвы с последним боссом Каппа-котла, особенно грозной и трудной битвы, я признаю, что ошибся и был убит. Он должен был перезарядить меня у двери в последнюю комнату. Вместо этого он вырвал меня из ткани реальности. Потом проделал то же самое со всеми предыдущими автоматическими топками для котла. Было весело плавать в подземном мире, пока я не утонул в смерти, но пути назад не было, и час прогресса был потрачен впустую.

снимок экрана : Сони/Котаку

Но, пожалуй, самым приятным моментом является то, что Guerrilla, по-видимому, сократила время, затрачиваемое на загрузку экранов. в игре У него уже есть выбор Чтобы замедлить эти экраны, поскольку они проходят слишком быстро (по крайней мере, на PS5). Приоритеты!