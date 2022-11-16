Патч Overwatch 2 отложен, Мэй все еще «временно не работает»

картина : Снежная буря

Срочное обновление для Overwatch 2 должно было выйти сегодня днем, но было перенесено на 11 утра, когда Blizzard обнаружила «критическую проблему».

Говорит представитель сообщества на официальном форуме игры:

Сегодняшний патч был отложен, потому что мы работаем над критической проблемой. Мы предоставим обновление здесь и запустим исправление, как только проблема будет решена. Это включает в себя предстоящие изменения баланса, исправления ошибок, в том числе затрагивающие Мэй, и обновления основного контента, которые мы запланировали для этого обновления. Эта задержка также повлияет на получение привилегий и поощрений за просмотр матчей Overwatch League за постсезонные матчи с 30 октября по 4 ноября, а также на косметическую ротацию в магазине Overwatch League. Сегодня будут сброшены ежедневные и еженедельные испытания, а также стандартное обновление магазина.

Спасибо за понимание, мы постараемся выпустить этот патч как можно скорее. Следите за обновлениями на наших форумах и в социальных сетях @PlayOverwatch.

В то время как «обновления основного контента» и предметы Overwatch League заслуживают внимания, задержка с патчем еще более актуальна для поклонников Мэй, которые не могли играть за персонажа (Но не платите 10 долларов за скины) После увольнения со смены в конце прошлого месяцаговоря в то время:

Мы временно отключаем Мэй, чтобы исправить ошибку с ее способностью «Ледяная стена», которая позволяет героям получать доступ к непредусмотренным локациям. Мы работаем над тем, чтобы решить эти проблемы как можно быстрее, и постараемся вернуть Мэй в следующем обновлении, которое выйдет 15 ноября.

G/O Media может получать комиссию

Плохая новость заключается в том, что задержка с этим патчем означает, что она все еще пропала без вести. Хорошие новости заключается в том, что Blizzard теперь «планирует выпустить этот межсезонный пакет в четверг, 17 ноября, в 11:00 по тихоокеанскому времени», и я хотел бы сказать «спасибо игрокам за ваше терпение, пока мы решаем эту проблему».