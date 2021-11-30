Патч Wild Rift 2.6 приносит двух героев, режим сверхскоростной стрельбы, новые предметы и многое другое.

После некоторой обеспокоенности по поводу того, что последнее крупное обновление Wild Rift в 2021 году может быть отложено до 2022 года, теперь у нас есть подтверждение, что патч 2.6 выйдет 3 декабря. А после нового наплыва из команды разработчиков Wild Rift у нас также есть много подробностей об изменениях, которые будут включены в патч.

Когда выйдет обновление, игроки смогут испытать двух новых героев, Кайла и Моргану. Кейл будет склонна к рукопашному бою в начале матча, но в долгосрочной перспективе это должно окупиться, поскольку матч откладывается. Моргана — чемпион в середине трека, играющая второстепенную роль.

Патч также представит несколько новых предметов, которые могут потрясти мету. Два Spellshield, Banshee’s Veil и Edge of Night, пробиваются к Wild Rift в версии игры для ПК. Также на подходе два новых оригинальных предмета: Hextech Megadrive и Ixtali Seedjar.

На карте также несколько серьезных изменений в балансе и качестве жизни. Количество запрещенных чемпионов на команду в рейтинговых матчах будет увеличено с трех до пяти. Прогресс игроков в рейтинговых матчах также будет переработан, чтобы сделать систему более полезной. Это исправление включает в себя введение новой валюты, рейтинговых монет, которые можно потратить в новом рейтинговом магазине, где будет возможность приобрести несколько крутых скинов прошлых сезонов. Кроме того, подготовка для новых игроков стала более значимой с добавлением пути миссии в стиле Джинкс.

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Banshee’s Edge и Veil of Night — не единственные вещи, появившиеся в версии для ПК. Ultra Rapid Fire, любимый фанатами игровой режим с неограниченным количеством маны и значительно сокращенным временем восстановления, дебютирует в Wild Rift.