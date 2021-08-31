Патч World Of Warcraft добавит запрошенные фанатами функции и удалит ссылки на разработчиков.

После нескольких месяцев отзывов игроков, которые в значительной степени остались без внимания, Blizzard намерена внести некоторые серьезные изменения во многие крупнейшие системы World of Warcraft Shadowlands в следующем патче игры, включая удаление спорной функции, которая долгое время была источником жалоб игроков, а также изменения внутриигровых отсылок к нескольким предыдущим разработчикам.

Как описано в статус Команда разработчиков WoW внесет существенные изменения в качество жизни в Shadowlands в обновлении 9.1.5, многие из которых являются прямым ответом на отзывы, полученные многими игроками с момента запуска Shadowlands.

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«Последние несколько недель с тех пор, как мы поделились обновлением, команда WoW была сосредоточена на ближайшем будущем – как для людей, так и для работы, а также о том, что будет дальше для игроков», – написала команда WoW. «В рамках этого проекта вся команда собралась вместе, чтобы спросить: какие самые важные вещи, которые мы слышим, мешают вам развлечься, и какие наиболее важные изменения мы можем внести в WoW сегодня, чтобы это исправить?»

Как упоминал игровой директор Shadowlands Ион Хазикостас в ТвиттерМногие изменения, которые появятся в следующем патче, призваны облегчить жизнь «альтернативным» персонажам. Для незнакомых альтернативой является любой второстепенный персонаж, которым игрок может играть после того, как они уже завершили большую часть игрового контента на основном или «главном» персонаже. Это список изменений, которые включают добавление новых рангов из унаследованных предметов, возможность пропустить кампании ковенанта с суррогатами после их завершения с другим персонажем, возможность пропустить вводный набор Мо для расширения, возможность повышать уровень в Торгасте и более. По словам Хаззикостаса, в будущем могут произойти и более дружественные изменения, такие как возможность передавать только валюту Shadowlands, называемую Anima, между главными персонажами и костюмом.

Большие изменения, которых игроки давно требуют, также коснутся системы ковенантов в игре, включая крайне нежелательную систему Conduit Energy. Blizzard полностью удаляет Conduit Energy, пишет в формате. Сообщение на форуме Что система не сработала так, как надеялся разработчик.

«Нам следовало прислушаться к отзывам сообщества и год назад пойти другим путем», – говорится в сообщении. «Большинство геймеров в значительной степени игнорируют систему и не подвержены ей, в то время как меньшинство, желающее участвовать в нескольких типах контента на соревнованиях, чувствует себя ограниченным ею. В целом, это приводит к отрицательному опыту. Игра лучше во всех отношениях. , поэтому мы удалим Система идеальна “.

Игроки, достигшие достаточно высокого ранга Славы, также смогут свободно переключаться между правлениями. Это изменение особенно важно, так как Blizzard в начале Shadowlands хорошо понимала, насколько важен выбор эпохи, которую выбирает игрок, и зашла так далеко, что наказала игроков, которые позже решат переключиться на другую эпоху. С обновлением 9.1.5 игроки смогут изменять заветы в соответствии с их душой без каких-либо штрафов, позволяя получить больше опыта с различными способностями ковенантов, не чувствуя себя пойманными на определенном пути.

Все это дополняется множеством других изменений, таких как добавление новых возможностей создания персонажей намного раньше, чем ожидалось, переработка легендарных предметов, путешествия во времени в подземельях Легиона, упрощенные требования к разблокировке для многих союзных рас игры и многое другое.

В официальных данных Blizzard не упоминаются новости, через компьютерные игры, что в патче будут упоминания бывших разработчиков Blizzard Джесси МакКри, Луиса Барриги и Джона Лекрафта, которые недавно покинули Blizzard после обвинений в судебном иске в Калифорнии, в котором Blizzard обвиняются в пропаганде культуры домогательств и дискриминации в отношении женщин. Персонаж Overwatch, который разделяет имя МакКри, также будет изменен в будущем, и Blizzard уже удалили упоминания в WoW бывшего директора игры Алекса Афрасиаби. Blizzard указала в своем обновлении разработки, что патч обеспечит лучшую видимость с точки зрения внутриигровых отчетов, а также более суровые наказания для тех, кто нарушает Кодекс поведения игры. В версии 9.1.5 установлен общедоступный тестовый мир, где игроки смогут увидеть все изменения вживую позднее на этой неделе.

Грядущие изменения кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой для многих в обществе, а для некоторых могут быть слишком незначительными или слишком поздними. Более чем несколько крупнейших создателей и стримеров WoW недавно отказались от игры, по крайней мере, отчасти из-за отсутствия у Blizzard доступа к сообществу, в то время как другие ушли после новостей об обвинениях в иске. Создатели, которые еще не покинули игру, по крайней мере, разнообразили свой контент, включив в него конкурирующие MMO, такие как Final Fantasy XIV Square Enix или грядущий Amazon New World.