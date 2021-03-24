Пауки мигрируют из-за сильных наводнений в Австралии

Внизу она стала Библией.

Пауки стали массовым перемещением среди широко распространенных наводнений на юго-востоке Австралии.

Проливные дожди на прошлой неделе вынудили тысячи людей бежать Из своих домов В понедельник официальные лица заявили, что в Новом Южном Уэльсе сотни других людей должны быть спасены от подъема воды.

Но не только люди спасаются от наводнения – согласно видео и фотографиям, стаи существ также пытались достичь суши. Размещено в социальных сетях.

Мелани Уильямс из Макфейла, Новый Южный Уэльс, разместила видео. Социальная сеть Facebook В субботу сотни пауков пролезают через дверь ее гаража.

Я написал «много пауков от потопа».

Еще одно видео, опубликованное на выходных пользователем TikTok Шенеа Варлей, запечатлело пауков. Цепляясь за забор Они изо всех сил пытались спастись от потопа, текущего внизу.

Недвижимость, окруженная паводковыми водами, в Лондондерри, пригород Сиднея, Австралия. Марк Бейкер / AP

«Были также шкуры, муравьи, все насекомые и сверчки – все они просто пытались убежать от наводнения», – сказал Фарли. Хранитель Австралии После посещения Западного Сиднея.

Она добавила: «Мой муж снял ее на видео, потому что я к ней не подходила». «Когда он стоял, по его ногам лазали пауки».

Житель Кинчилла Крик Мэтт Ловинвос Он сказал CNN Во вторник все еще шел дождь, и наводнение приближалось к дому его семьи.

Он сказал порту: «Утром вы должны быть внутри, и пауки будут по всему дому», добавив: «На деревьях полно змей».

С проводами