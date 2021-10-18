Паула Падуса обыграла Викторию Азаренко и выиграла Индиан-Уэллс

Индиан-Уэллс, Калифорния – В обычные мартовские даты турнир BNP Paribas Open был трамплином для Главный талант последних лет.
Наоми Осака выиграла титул в 2018 году, а затем выиграла Открытый чемпионат США, расстроив Серену Уильямс в финале. Бьянка Андрееску выиграла титул в 2019 году и сделала то же самое.
Время покажет, как Паула Падуса с 27-м номером заняла первое место. Воскресный чемпионат с победой со счетом 7-6 (5), 2-6, 7-6 (2) над Викторией Азаренко в захватывающем финале, который потребовал трех часов и четырех минут усилий и стойкости при температурах на площадке выше 90. оценки. Время также покажет о Кэмероне Норри, потому что неожиданная встреча Падусы в изнурительном противостоянии с участием Коко Гауфф и трех чемпионов в одиночном разряде не была единственным сюрпризом в Индиан-Уэллсе. Нури, сеяный 21, также выиграл свой титул в первом дивизионе, победив Николоза Басилашвили из Грузии 3-6, 6-4, 6-1 в воскресенье. Нури, который родился в Южной Африке и вырос в Новой Зеландии, является первым британским игроком, выигравшим титул BNP Paribas Open в одиночном разряде. Падуса, родившаяся в Соединенных Штатах, стала первой испанкой, поступившей так.
Когда ей было 23 года, она была старше Осаки или Андрееску, когда они взялись за дело в теннисном парке Индиан-Уэллс. Но когда-то она была вундеркиндом и теперь отдаёт должное своему таланту, решив проблемы с психическим здоровьем и работая с рядом психологов.
«Были моменты, когда я думала, что никогда не смогу сюда попасть», – сказала она в воскресенье. «Я много страдал, мне пришлось много над этим работать. Все были в такой спешке, и я думаю, что сильно страдала от ожиданий, что к 20 или 21 году вы должны выиграть большие трофеи».
В понедельник он впервые пробьется в топ-20 на 13-м месте. Это огромный рост для игрока, занявшего 70-е место в конце 2020 года.
«Думаю, первое, что я узнал на этой неделе, – это то, что нет ничего невозможного», – сказал Падуса. «В моем случае я пережил трудные моменты. Я никогда не переставал мечтать. Это заставляло меня усердно работать и верить до последней минуты».
Падуса родился в Нью-Йорке Потому что ее родители были Она работает в индустрии моды, но вскоре семья возвращается в Испанию, где Падуса начал играть в теннис.
Это было признано рано Кто-то с таким энтузиазмом и талантом, чтобы стать следующим великим игроком Испании после Арантсы Санчес Викарио, Кончиты Мартинес и Гарбинье Мугурусы. Она сыграла свой первый профессиональный сателлитный турнир в 14 лет, выиграла два раунда Miami Open в качестве дикого гонщика в возрасте 17 лет в 2015 году и позже в том же году выиграла юниорский титул на French Open. но она Она пережила полную депрессию, из-за которой ей было трудно встать с постели, не говоря уже о подготовке к соревнованиям.
Падуза обратилась за профессиональной помощью, нашла нового тренера, который помог ей переоснастить ее игру и восстановить ее уверенность и перспективу, а в январе 2019 года она квалифицировалась на свой первый турнир Большого шлема на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Она решила открыто рассказать о себе Проблемы вне суда, видеозапись ее путешествия 2019 года. Но ее восхождение в элиту началось всерьез после того, как профессиональные туры были приостановлены на пять месяцев из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Падуза дошла до четвертого раунда Открытого чемпионата Франции, который был перенесен с весны на октябрь, после чего произошел сильный отток. В этом году на Открытом чемпионате Австралии по теннису она оказалась на карантине, как и Азаренко, после чартерного рейса в Мельбурн.
В итоге игроки проиграли в первом раунде, но Падуза продолжила звездный сезон: она выиграла свой первый титул WTA в Белграде в мае, а затем последовала ее примеру и вышла в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции, четвертом раунде Уимблдона. и четвертьфинальный финал Олимпийских игр в Токио.
При росте 5 футов 11 дюймов она обладает физическим присутствием и огромной силой в подаче, ударах спереди и сзади. Но она в хорошей форме, а также обладает естественным драйвом, способна контратаковать с угловых и отбивать удары, которые опытный Онс Джабер пытался против нее в полуфинале в пятницу.
Азаренко поставила совсем другой вызов. В то время как Джабер полагается на вращение и резкие изменения скорости, Азаренко – прямолинейный игрок в наиболее опасном для нее состоянии, когда она может нанести полный удар, находясь спиной или на площадке, и найти острый угол своим лучшим ударом: отдачей назад. Также он эффективен в сети, где часто цветет по воскресеньям.
Ранее занимавшая первое место, Азаренко провела не лучший сезон в 2021 году. Но она в своих лучших проявлениях. На корте с твердым покрытием Индиан-Уэллс всегда был одним из самых счастливых мест для рыбной ловли.
В Беларуси, на родине Азаренко, крупных турниров нет. Но эта засушливая часть Соединенных Штатов – регион, который также чувствует себя как дома. После отъезда из Минска в поисках лучших возможностей для тренировок она подростком жила в Аризоне, а позже купила дом в Манхэттен-Бич, Калифорния, в районе Лос-Анджелеса.
Азаренко выиграла титулы в одиночном разряде на Индиан-Уэллсе в 2012 и 2016 годах, когда она выглядела готовой всерьез доминировать в женской игре. Вместо этого она забеременела сыном Лео и покинула тур примерно на год. После своего возвращения она постоянно была неконкурентоспособной и не смогла покинуть Калифорнию в какой-то момент из-за длительной битвы за опеку с бывшим парнем Билли Маккейгом.
Но у нее все еще есть высокие оценки: прежде всего, она участвовала в финале US Open в прошлом году. И в свои 32 года она по-прежнему остается одним из лучших нападающих и лучших нападающих в женской игре. Она была одной из детских моделей Падузы вместе с Марией Шараповой и Рафаэлем Надалем.
«Я виделся с вами несколько раз», – сказал Падуса Азаренко на воскресной послематчевой церемонии. «Я помню, как говорил своему тренеру, что надеюсь однажды сыграть, как она».
«Спасибо за то, что так меня вдохновили», – добавил Падуса. «Меня бы здесь не было без тебя».
В воскресенье Азаренко была близка к тому, чтобы стать первой трехкратной чемпионкой Индиан-Уэллса в одиночном разряде среди женщин. Проиграв марафон в первом сете на 1 час и 19 минут, она быстро вернулась, чтобы выиграть второй, поскольку Падуза изо всех сил пыталась добиться такой же постоянства от базовой линии.
Азаренко Она источает позитивную энергию на протяжении всего матча, размахивая кулаками и целенаправленно перемещаясь между точками. Хотя Падуса в финальном сете вырвался вперед со счетом 2: 0, Азаренко не дрогнула. Она отыгралась со счетом 2: 2, а затем обыграла испанца 4: 4, чтобы получить возможность подачи в матче.
При счете 30: 0 Азаренко была всего в двух очках от победы, но после почти трех часов погони за титулом она заблудилась, совершив необязательные фолы на следующих четырех очках. Оставьте его посланным и позвольте Padusa вернуться в погоню в 5-5.
Возможность не была упущена, и следующий тай-брейк взял на себя командование: сломал выигрышный удар справа, чтобы вести 4-1 и затем закончить матч, набрав первое очко в турнире, с другим победителем справа.
Это был последний штрих к самой важной победе в карьере Падузы, она быстро уронила ракетку, упала на корт и заплакала, закрыв лицо руками.
«Мечта сбылась», – сказала она, благодарив свою команду поддержки и директора турниров Томми Хааса.
«Я знаю, что это были очень трудные времена, поэтому я ценю все, что вы сделали», – сказал Падуса Хаасу.
Это действительно была необычная и сложная версия этого престижного турнира, который был отменен в 2020 году из-за пандемии и перенесен на октябрь этого года. Но, несмотря на отсутствие звезд женского пола, таких как Эшли Барти, Наоми Осака и Серена Уильямс, а также на то, что толпа была намного меньше, чем обычно, BNP Paribas Open 2021 года имел финал, достойный заслуженной репутации мероприятия.
Если все пойдет по плану и нет никаких гарантий в эпоху коронавируса, Падуза защитит свой главный титул всего за пять месяцев. Выпуск 2022 года планируется запустить в обычном режиме с 7 по 20 марта.
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