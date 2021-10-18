Паула Падуса обыграла Викторию Азаренко и выиграла Индиан-Уэллс

«Были моменты, когда я думала, что никогда не смогу сюда попасть», – сказала она в воскресенье. «Я много страдал, мне пришлось много над этим работать. Все были в такой спешке, и я думаю, что сильно страдала от ожиданий, что к 20 или 21 году вы должны выиграть большие трофеи».

В понедельник он впервые пробьется в топ-20 на 13-м месте. Это огромный рост для игрока, занявшего 70-е место в конце 2020 года.

«Думаю, первое, что я узнал на этой неделе, – это то, что нет ничего невозможного», – сказал Падуса. «В моем случае я пережил трудные моменты. Я никогда не переставал мечтать. Это заставляло меня усердно работать и верить до последней минуты».

Падуса родился в Нью-Йорке Потому что ее родители были Она работает в индустрии моды, но вскоре семья возвращается в Испанию, где Падуса начал играть в теннис.

Это было признано рано Кто-то с таким энтузиазмом и талантом, чтобы стать следующим великим игроком Испании после Арантсы Санчес Викарио, Кончиты Мартинес и Гарбинье Мугурусы. Она сыграла свой первый профессиональный сателлитный турнир в 14 лет, выиграла два раунда Miami Open в качестве дикого гонщика в возрасте 17 лет в 2015 году и позже в том же году выиграла юниорский титул на French Open. но она Она пережила полную депрессию, из-за которой ей было трудно встать с постели, не говоря уже о подготовке к соревнованиям.