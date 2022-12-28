ПВО Украины с сентября сбило более 420 российских ракет и 430 дронов-камикадзе

С сентября ВСУ сбили более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе.

Как сообщает Укринформ, об этом в эфире украинского телевидения заявил пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат.

«Все восприняли дату 10 октября, от первого массированного ракетного удара, как начало отсчета до ударов по энергетической инфраструктуре. Но на самом деле они ударили по Харьковской ТЭЦ 11 сентября. нашу критически важную инфраструктуру.С тех пор Наши силы ПВО сбили почти 420 ракет и дронов-камикадзе 430.Конечно, атаковали гораздо больше [Ukrainian infrastructure]— сказал Эхнат.

Он также отметил, что противник уже применил большое количество ракет, а у россиян остается большое количество ракетоносцев, которые были передислоцированы вглубь их территории после взрывов на авиабазе Энгельс.

«Фактически сейчас они перебрались в другие аэропорты, которые могут принимать стратегические самолеты Ту-96 и Ту-160», — сказал собеседник агентства.

Игнат добавил, что у россиян есть список целей в Украине, поэтому они будут продолжать свои атаки, исходя из своих возможностей.

26 декабря прогремели взрывы на стратегическом военном аэродроме Энгельс в России.

С этого аэропорта Россия наносит все массированные ракетные удары по Украине. Здесь базируется российская стратегическая авиация – бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Минобороны России подтвердило, что в результате взрывов на авиабазе Энгельс погибли трое военнослужащих.