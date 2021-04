«Певица в маске»: почему русские куклы самые интересные в пятом сезоне | Развлекательные новости

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Season 5, Episode 3 of The Masked Singer, “Group A Wildcard Round – Enter The Wildcards!”]

У нас всего три петли и Таинственный певец В пятом сезоне уже есть немало поворотов – лягушонок Кермит был улиткой! Есть подстановочные знаки! Cluedle-doo предлагает еще больше подсказок об участниках! – Но это же матрешкаs Это привлекло наше внимание и удерживало наш интерес превыше всего.

Костюм представлен в виде одного человека, но, как и в случае с матрешкой, вначале было введено гораздо больше. Фокс даже выпустил краткий обзор второй куклы перед премьерой. Оба шоу пока преподносят судьям сюрпризы: в первом выступил второй певец, а во втором эпизоде ​​«24 марта» они присоединились к ним на сцене.

Из-за этого почти невозможно угадать, кто выступает. Появится ли четвертый участник, когда они выступят в следующий раз? (Cluedle-doo показывает, что он есть, так что очень вероятно, что он есть.) Пятый присоединится позже? (Рисунок кукол, которые гнездятся, когда зрителям предлагается угадать, кто внутри, показывает пять кукол, как показано на скриншоте ниже. Это что-нибудь значит?)

В пятом сезоне, особенно потому, что некоторых знаменитостей довольно легко угадать, такое развитие событий делает забавным попытаться выяснить, кто носит эту одежду. Это также означает, что они, вероятно, останутся в тупике, потому что неопределенность делает их очень интересными и приятными для просмотра (и они не будут устранены, пока не появятся все участники). Это делает его больше, чем просто спектакль.

С другой стороны, в заключительном эпизоде ​​были представлены туры Wildcard, новые знаменитости в масках, соревнующиеся за место в группе в будущем. Мы встречаем Орку, которая продолжает после того, как енот уничтожен. Но кроме того, что они входят в сезон, в Wildcards нет ничего нового.

И хотя мы с нетерпением ждем встречи со знаменитостями, которые дадут подсказки Cluedle-doo, в этом дополнении тоже нет ничего особенного, по крайней мере, на данный момент.

Так что преподносите сюрпризы, когда дело касается русских кукол. Они еще не разочаровали.

