Певица Руслана просит Турцию помочь украинским бойцам

Украинская певица и бывшая победительница конкурса «Евровидение» обратилась к президенту Турции с просьбой вывести украинских боевиков из осажденного Мариуполя.

Украинская певица и бывшая победительница песенного конкурса «Евровидение» в понедельник обратилась к президенту Турции с просьбой спасти украинских бойцов из осажденного Мариуполя во время войны с Россией.

Руслана, чья песня «Дикие танцы» заняла первое место на музыкальном конкурсе 2004 года, выступила на пресс-конференции в Стамбуле. Ее окружали матери и жены «защитников Мариуполя» — украинских бойцов, защищавших городской сталелитейный завод.

«Поддержи Украину. Объединяйтесь за Украину. Мариуполь поможет. Азовсталь в помощь. Она сказала: «Помогите нашим храбрым украинским солдатам». «Я действительно верю, что сегодняшний лидер Турции президент Эрдоган, имеющий международную роль и присутствие, поможет нашим нуждающимся гражданам».

По оценкам, несколько сотен украинских боевиков укрылись на металлургическом заводе «Азовсталь» — последнем очаге сопротивления в городе, который за последние два месяца практически превратился в руины.

Комментарии Русланы прозвучали в то время, когда Европа настаивала на ужесточении своего ответа на вторжение России в Украину, когда Швеция присоединилась к Финляндии в поисках членства в НАТО, а официальные лица ЕС работали над спасением предложенных санкций против российской нефти.

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