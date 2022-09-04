Педаль Poles для работы кинотеатра под открытым небом с высокими ценами на энергию

ВАРШАВА (Рейтер) — Для 63-летнего Марека Касвика нет лучшего способа провести вечер пятницы, чем посмотреть фильм, покататься на велосипеде и одновременно сделать что-то хорошее для планеты.

«Мы учимся действовать в новом мире», — сказал он агентству Reuters.

«Важно найти способ продолжать помогать нашей планете».

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Он был одним из десятков поляков, пришедших на мероприятие, чтобы посмотреть фильм «Достать ножи». Ряд велосипедов расставлен за складными стульями перед большим экраном безоблачной поздней ночью в польской столице.

Велосипеды были подключены к генератору, который обеспечивал не менее 50% мощности, необходимой для показа фильма.

Эта инициатива является частью серии, созданной сервисной компанией Impel, которая этим летом посетила польские города с целью побудить поляков задуматься об экологически безопасном образе жизни.

«Негативное влияние бизнеса… ощущается ежедневно. Бесснежные зимы, проливные дожди и аномальные температуры. Нам больше не нужно объяснять, что такое глобальное потепление, мы чувствуем его каждый день», — Дэвид Фрик, директор по маркетингу компании Impel. сказал.

Мероприятия проводятся в связи с ожидаемым ростом цен на энергоносители по всей Европе, и многие поляки задаются вопросом, как они будут оплачивать свои счета.

Около 3,8 миллиона человек в Польше зависят от угля для отопления и в настоящее время сталкиваются с дефицитом и ростом цен после того, как Польша и Европейский союз ввели запрет на российский уголь после вторжения Москвы в Украину в феврале.

25-летняя Патрисия Ковалькоска привела своего бойфренда на просмотр фильма и сказала, что тратит больше времени на размышления о том, как сократить потребление энергии.

«Перед поездкой на велосипеде я даже сказала, что хочу, чтобы кто-нибудь зарядил мой телефон», — сказала она со смехом.

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(Отчетность Джоанны Плосинской и Кобы Стезеки; редакция Рассела

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