пейзаж в тумане

Серия кинопоказов «Взгляды времени: фильмы Тео Ангелопулоса»

Пятница, 14 октября 2020 г., 21:30 (по тихоокеанскому времени)

Тобио Стин Омечи, Греция/Франция/Италия, 1988 г.



Молодая девушка и ее брат убегают, чтобы найти отца, которого они никогда не встречали в Германии. Они дружили с Орестом, молодым человеком, который работал с группой бродячих актеров до своей обязательной военной службы, барахтаясь от платы за проезд на поезде и езды на лошадях. Тео Ангелопулос изобразил детское путешествие как современную сказку, хотя и отмеченную не только чудом, но и тьмой. Когда они ищут отца, вытесненного экономикой, их встречи показывают, что целое поколение бесцельно сбежало, ожидая в подвешенном состоянии. Это была последняя часть «Трилогии тишины» Ангелопулоса, это его восьмой полнометражный фильм и первый с точки зрения проката в США.

35 мм, цвет, 127 мин. Режиссер: Тео Ангелопулос. Сценаристы: Тео Ангелопулос, Тонино Гуэрра, Танассис Валтинос. В составе: Михалис Зик, Таня Палеолого, Стратос Цорцогло.

пейзажи времени

Это мероприятие является частью Пейзажи времени: фильмы Тео Ангелопулоса, серия показов, включающая все художественные фильмы Ангелопулоса и подборку короткометражных фильмов. Программа представлена Архив кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Центр изучения греческой культуры Фонда Ставроса Ниархоса Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе При поддержке Центра европейских и российских исследований Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и под эгидой Генеральное консульство Греции в Лос-Анджелесе. Особая благодарность нашему партнеру в сообществе Фестиваль греческого кино в Лос-Анджелесе.

место

Театр Билли Уайлдера

спонсоры): Центр европейских и российских исследований, Архив кино и телевиденияЦентр изучения греческой культуры Фонда Ставроса Ниархоса Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Генеральное консульство Греции в Лос-Анджелесе, Фестиваль греческого кино в Лос-Анджелесе.