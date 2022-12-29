Пеле, умерший в возрасте 82 лет, был спортивной суперзвездой и культурной иконой.

САН-ПАУЛУ (AP) — Пеле известен уже 15 веков.

Звезда бразильского футбола сказал, что Энди Уорхол сказал ему об этом. Это был поворот к тому, что американский артист широко известен тем, что сказал: «В будущем все станут всемирно известными на 15 минут». Портрет звезды футбола в 1977 году был написан Уорхолом, и Пеле гордился тем, что превратил свою спортивную славу в десятилетия всемирной любви и славы.

Для большинства бразильцев Пеле был культурным и социальным феноменом. Он был государственным деятелем страны без должности, и эту роль он играл с 17 лет. Обычно он занимал тихие политические позиции, если таковые имелись.

Родившийся в нищете в маленьком городке на юго-востоке Бразилии, первый в Южной Америке футболист-мультимиллионер снялся в рекламе бензина, зубной пасты, напитков из сахарного тростника, велосипедов, газированных напитков, футбольных бутс и виагры, а также других товаров.

«Пеле всегда знал, где находится, — сказал его бывший помощник Бебето Форнос. «Если это была встреча с королевой Елизаветой, папой Иоанном Павлом II, Боно Фоксом или просто ребенком, которого он встретил на улице, все относились к нему с уважением. Он был таким же мальчиком из деревни, но когда он делил людей на стол, он был быстр в центре».

Эдсон Арантес ду Насименту, известный во всем мире как Пеле, скончался в четверг в больнице Сан-Паулу. На протяжении всей своей карьеры и после нее он балансировал на тонкой грани между известностью и социальными проблемами.

Он основал благотворительную организацию, которая носит его имя и занимается помощью детям. Он стал послом доброй воли ООН. Однако публично он не уделял много времени активной деятельности по какому-либо конкретному делу. Пеле, первый современный черный национальный герой Бразилии, редко говорил о расизме в стране, где богатые и влиятельные, как правило, происходят от белого меньшинства.

Фанаты-противники дразнили Пеле обезьяньими песнями дома и по всему миру.

«Он сказал, что никогда не будет играть, если ему придется останавливаться каждый раз, когда он слышит эти песнопения», — сказала Анжелика Басти, один из биографов Пеле. «Он — ключ к гордости чернокожих в Бразилии, но он никогда не хотел быть знаменосцем».

Военная диктатура страны (1964-1985) пытала и убивала своих бразильских противников. Пеле сфотографировался с лидерами правительства и сказал, что они знают, как лучше.

Когда в 1969 году Пеле забил, как он считает, 1000-й гол в своей карьере, он умолял власти «позаботиться о маленьких детях». Он не винил их в своих несчастьях.

Пеле сказал в документальном фильме 2021 года, что он чувствовал давление со стороны президента Эмилио Медичи, заставившего его сыграть на чемпионате мира 1970 года в Мексике, и сделал это, несмотря на то, что хотел покинуть национальную сборную после неудачного выступления Бразилии в 1966 году.

Тем не менее, суперзвезда в последний раз ошеломила мир на самой большой спортивной сцене. Третий титул чемпиона мира Бразилии и Пеле пришелся на время, когда Медичи пытали своих противников, закрывая Конгресс и положив конец Верховному суду страны.

Пеле и любой другой бразильский игрок получил Volkswagen от союзника диктатора, когда они прибыли из Мексики. Никто из футболистов не отказался от подарка, но звездного футболиста жестко раскритиковали за статус героя.

«В тот момент я не хотел быть Пеле. «Мы знали, что в стране происходит много вещей».

Пеле ушел из национальной сборной в 1971 году, три года спустя покинул свой детский клуб «Сантос» и переехал в Соединенные Штаты, чтобы играть за «Нью-Йорк Космос» после того, как за ним ухаживал тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер. В те годы он говорил о любви и заботе о детях и прекращении войн.

Бразилец завершил свою профессиональную футбольную карьеру в 1977 году и вскоре вернулся в свою страну с возвращением демократии.

Шестилетние отношения Пеле с популярным телеведущим Ксуксой Менегелем также повысили его известность после футбола по всей стране в начале 1980-х годов. Когда они начали встречаться, ей было 17 лет, что на год меньше установленного законом возраста в Бразилии. Бывшему футболисту, который был старше Менгеля на 20 лет, пришлось спрашивать разрешения у отца на свидание.

Пеле стал более активным политически после выхода на пенсию. Рикардо Тейшейра, президент Бразильской футбольной конфедерации и зять тогдашнего президента ФИФА Жоао Авеланжа (1916-2016), раскритиковал его. Ему запретили участвовать в розыгрыше чемпионата мира 1994 года, на котором он присутствовал в качестве аналитика TV Globo.

В 1995 году Пеле стал министром спорта в правоцентристской администрации президента Фернандо Энрике Кардосо, но провел на этом посту семь лет, сохраняя относительно низкий общественный статус.

На протяжении десятилетий встречи с Пеле и приветствия лидеров по всему миру приносили ему и его союзникам отличные результаты. Он был одной из ключевых фигур в команде-победителе Рио-де-Жанейро, которая принимала у себя Олимпийские игры 2016 года, когда он снова был в центре внимания на заседании МОК в 2009 году. Старый заклятый враг Пеле Авеланж снова был в его команде.

«Все пришли посмотреть на Пеле, а затем у других была возможность поговорить с ними», — сказал бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью после побед «Рио» над Чикаго, Токио и Мадридом. И кто может винить делегатов? Я хотел того же».

Позже Пеле страдал от проблем с подвижностью, которые он обвинил в неудачной операции на бедре, а его последнее крупное появление произошло в инвалидной коляске на чемпионате мира 2018 года в России. Аргентинец Диего Марадона поцеловал его в голову перед камерами. Президент России Владимир Путин, который в этом году получил письмо от Пеле с просьбой остановить вторжение в Украину, помог ему пройти через это.

«Много лет назад я пообещал себе, насколько это возможно, всегда возвышать голос в пользу мира», — написал Пеле в своем письме от 1 июня.