Пелоси — Блинкину: объявить Россию террористическим государством, иначе это сделает Конгресс

«Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не должен принять закон, фактически определяющий Россию как государство, поддерживающее терроризм», — сказал помощник демократа. «Очевидно, что принятие законопроекта Конгрессом — более сложный путь, чем назначение министра, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления и риторики против Путина».

Смысл. Линдси Грэм (RS.C) и Ричард Блюменталь (штат Коннектикут), например, Отправить счет В мае это подтвердит мнение Сената о том, что Россия была причастна к террористическим актам, но, по сути, потребует от Блинкена сделать официальное признание. что они Поездка в Киев ранее в этом месяце, чтобы продвигать эту меру в тандеме Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает Соединенные Штаты официально навешивают ярлык на Россию. а Аналогичное решение Его подают и дома.

Пелоси заявила в четверг утром, что включение России в список государств-спонсоров терроризма «слишком поздно».

Комментарии Пелоси к Блинкену подчеркивают разрыв между действиями, которые законодатели хотят от администрации, и действиями госсекретаря. Члены Палаты представителей и Сената настаивают на классификации, которая вынудит правительство США ограничить иностранную помощь, сократить экспорт и оборонные продажи, ввести экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и многое другое.

Обозначение также относится к «другим законам о санкциях, которые наказывают лиц и государства, которые участвуют в определенной торговле с государственными спонсорами», согласно Государственному департаменту, что означает, что Соединенным Штатам, возможно, придется расширить свои санкции до гораздо более широкого охвата, чем определенные секторы экономики. Российская экономика. Четыре страны, которые в настоящее время объявлены США спонсорами терроризма — Куба, Северная Корея, Иран и Сирия — торгуют с миром в гораздо меньшей степени, чем Россия.

Это может объяснить, почему Государственный департамент долгое время скептически относился к результатам такого шага.

«Санкции, которые мы ввели и предприняли, — это те же самые шаги, которые последуют за назначением государственного спонсора терроризма», — заявил журналистам в апреле представитель Госдепартамента Нед Прайс, добавив: «Мы собираемся более внимательно изучить все потенциальных авторитетов. Это один из них».

Однако некоторые эксперты говорят, что этот шаг усилит давление на Кремль и сделает любые отношения с Россией для американцев практически невозможными. Обозначение России в качестве государственного спонсора терроризма было бы важно, потому что это всеобъемлющая мера», — сказал Эдвард Фишман, эксперт по санкциям аналитического центра Атлантического совета в Вашингтоне, округ Колумбия.

Однако он отметил, что Конгресс еще не предпринял серьезных шагов, чтобы наказать Россию после пяти месяцев войны. Что касается вторичных и постсанкционных санкций, «наличие мандата Конгресса делает эти санкции более эффективными», — сказал Фишман.

Российские силы атаковали многие гражданские объекты, в том числе школы, больницы и места, где укрылись мирные жители. Вторжение привело к гибели бесчисленного количества мирных жителей.

«Россия уничтожает наш народ», — заявила Конгрессу в среду Елена Зеленская, жена украинского президента.

Если какая-либо резолюция будет принята на Капитолийском холме или будет назначена полноправным спонсором террористов обеими палатами, Блинкен может почувствовать большее давление, чтобы встать на защиту законодателей и сделать это назначение.

Эндрю Дезидерио и Брайан Бендер внесли свой вклад в этот отчет.