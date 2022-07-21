Economy

Пелоси — Блинкину: объявить Россию террористическим государством, иначе это сделает Конгресс

22 июля, 2022
Marfa Fedoroa

«Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не должен принять закон, фактически определяющий Россию как государство, поддерживающее терроризм», — сказал помощник демократа. «Очевидно, что принятие законопроекта Конгрессом — более сложный путь, чем назначение министра, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления и риторики против Путина».

Смысл. Линдси Грэм (RS.C) и Ричард Блюменталь (штат Коннектикут), например, Отправить счет В мае это подтвердит мнение Сената о том, что Россия была причастна к террористическим актам, но, по сути, потребует от Блинкена сделать официальное признание. что они Поездка в Киев ранее в этом месяце, чтобы продвигать эту меру в тандеме Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает Соединенные Штаты официально навешивают ярлык на Россию. а Аналогичное решение Его подают и дома.

Пелоси заявила в четверг утром, что включение России в список государств-спонсоров терроризма «слишком поздно».

Комментарии Пелоси к Блинкену подчеркивают разрыв между действиями, которые законодатели хотят от администрации, и действиями госсекретаря. Члены Палаты представителей и Сената настаивают на классификации, которая вынудит правительство США ограничить иностранную помощь, сократить экспорт и оборонные продажи, ввести экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и многое другое.

Обозначение также относится к «другим законам о санкциях, которые наказывают лиц и государства, которые участвуют в определенной торговле с государственными спонсорами», согласно Государственному департаменту, что означает, что Соединенным Штатам, возможно, придется расширить свои санкции до гораздо более широкого охвата, чем определенные секторы экономики. Российская экономика. Четыре страны, которые в настоящее время объявлены США спонсорами терроризма — Куба, Северная Корея, Иран и Сирия — торгуют с миром в гораздо меньшей степени, чем Россия.

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Это может объяснить, почему Государственный департамент долгое время скептически относился к результатам такого шага.

«Санкции, которые мы ввели и предприняли, — это те же самые шаги, которые последуют за назначением государственного спонсора терроризма», — заявил журналистам в апреле представитель Госдепартамента Нед Прайс, добавив: «Мы собираемся более внимательно изучить все потенциальных авторитетов. Это один из них».

Однако некоторые эксперты говорят, что этот шаг усилит давление на Кремль и сделает любые отношения с Россией для американцев практически невозможными. Обозначение России в качестве государственного спонсора терроризма было бы важно, потому что это всеобъемлющая мера», — сказал Эдвард Фишман, эксперт по санкциям аналитического центра Атлантического совета в Вашингтоне, округ Колумбия.

Однако он отметил, что Конгресс еще не предпринял серьезных шагов, чтобы наказать Россию после пяти месяцев войны. Что касается вторичных и постсанкционных санкций, «наличие мандата Конгресса делает эти санкции более эффективными», — сказал Фишман.

Российские силы атаковали многие гражданские объекты, в том числе школы, больницы и места, где укрылись мирные жители. Вторжение привело к гибели бесчисленного количества мирных жителей.

«Россия уничтожает наш народ», — заявила Конгрессу в среду Елена Зеленская, жена украинского президента.

Если какая-либо резолюция будет принята на Капитолийском холме или будет назначена полноправным спонсором террористов обеими палатами, Блинкен может почувствовать большее давление, чтобы встать на защиту законодателей и сделать это назначение.

Эндрю Дезидерио и Брайан Бендер внесли свой вклад в этот отчет.

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