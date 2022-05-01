Пелоси встретится с президентом Украины в Киеве

Запорожье, Украина (AFP) – Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси встретилась с президентом Украины во время визита в украинскую столицу Киев.

Пелоси, которая является второй в очереди на пост президента после вице-президента, является самым высокопоставленным лидером США, посетившим Украину с начала войны, и ее визит представляет собой ключевое проявление постоянной поддержки борьбы страны против России.

Кадры, опубликованные офисом президента Владимира Зеленского рано утром в воскресенье, показывают, что Пелоси находится в Киеве с делегацией Конгресса, включая Джейсона Кроу, Джима Макговерна и Адама Шиффа.

Зеленский приветствовал делегацию на открытом воздухе, прежде чем они перешли в конференц-зал, где он сказал: «Я благодарен вам за этот знак твердой поддержки со стороны Соединенных Штатов, народа и Конгресса — двухпалатную и двухпартийную поддержку».

«Это показывает, что сегодня США являются лидером мощной поддержки Украины во время войны против агрессии Российской Федерации», — сказал Зеленский.

«Мы думаем, что приехали, чтобы поблагодарить вас за вашу борьбу за свободу», — сказала Пелоси Зеленскому.

«Мы находимся на границе свободы, и ваша борьба — это борьба за всех. Наше обязательство — быть рядом с вами, пока битва не закончится», — добавила Пелоси.

О визите ранее не сообщалось.

Это срочное обновление новостей. Предыдущая история AP следует ниже.

Некоторые женщины и дети были эвакуированы с сталелитейного завода, который является последним оборонительным оплотом среди разрушенных руин прибрежного города Мариуполя, сообщили украинский чиновник и российские государственные новостные агентства, но считается, что сотни людей все еще находятся в ловушке с небольшим количеством еды. вода или лекарство.

Организация Объединенных Наций выступила посредником в эвакуации до 1000 мирных жителей, проживающих под обширным заводом «Азовсталь» советских времен, после того, как многие предыдущие попытки потерпели неудачу. Украина не сообщила, сколько боевиков также находилось на заводе, единственной части Мариуполя, не оккупированной российскими войсками, но Россия назвала их число в 2000. По оценкам, в городе остается около 100 000 мирных жителей.

История продолжается

Представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу сказал, что всемирная организация ведет переговоры с властями Москвы и Киева, но не может предоставить подробности о продолжающихся усилиях по эвакуации «из-за сложности и текучести операции».

«В настоящее время ведутся переговоры на высоком уровне со всеми правительствами, Россией и Украиной, чтобы убедиться, что вы можете спасти мирных жителей и поддержать эвакуацию мирных жителей с завода», — сказал Абреу Associated Press. Он не подтвердил, что видео, размещенное в социальных сетях, якобы показывает транспортные средства с опознавательными знаками ООН в Мариуполе.

Украина обвинила в неудаче нескольких предыдущих попыток эвакуации продолжающиеся российские бомбардировки.

В городе Лиман Донецкой области, где от российских бомбардировок бежало не менее половины населения, около 20 пожилых людей и детей с сумками с собаками и кошками сели в микроавтобус с надписью «Детская эвакуация» на украинском языке. Я ехал в сторону Днепра, поскольку взрывы были слышны издалека.

Пришли редакторы и освободили нас от чего? Наша жизнь?» — сказала Нина Михайленко, профессор русского языка и литературы, имея в виду российские войска.

Галина Зуева и ее муж Александр предпочли остаться, не готовые покинуть место, где они провели всю свою жизнь.

«Я плохо живу. Здесь идет война. Все время бомбят. Окна в нашем доме выбиты. «Ракеты во дворах», — говорит 68-летняя Галина.

Российские войска приступили к крупной военной операции по захвату значительной части юга и востока Украины, промышленного центра страны. В субботу украинские силы сражались с деревней за деревней, чтобы отразить наступление русских.

В субботу российское информационное агентство РИА Новости сообщило, что 19 взрослых и шестеро детей были вывезены с металлургических заводов, но не сообщило никаких подробностей.

Высокопоставленный чиновник полка «Азов», украинского подразделения, защищающего завод, сказал, что 20 мирных жителей были эвакуированы во время прекращения огня, хотя неясно, имел ли он в виду ту же группу. Подтверждения от ООН не было.

«Это женщины и дети», — заявил Святослав Баламар в видео, размещенном на Telegram-канале полка. Он также призвал к эвакуации раненых: «Мы не знаем, почему их не увезли и их эвакуация на подконтрольную Украине территорию не обсуждается».

Видео и фотографии с завода, которыми поделились две украинки с Associated Press Мужья были среди боевиков Отказавшись там сдаться, он показал неизвестных мужчин с испачканными бинтами; У других были открытые раны или ампутированы конечности.

Женщины, которые опознали своих мужей как бойцов полка «Азов» Национальной гвардии Украины, рассказали, что костяк медиков лечил по меньшей мере 600 раненых. Они сказали, что некоторые раны гнили от гангрены.

Мужчины в видео сказали, что они едят только один раз в день и делят не менее 1,5 литров (50 унций) воды в день между четырьмя людьми, и что запасы внутри осажденного объекта закончились.

Один из мужчин без рубашки, казалось, испытывал боль, когда описывал свои раны: два сломанных ребра, проколотое легкое и вывихнутая рука, которая «висела над телом».

«Хочу сказать всем, кто это видит: если вы не остановите это дело здесь, в Украине, он пойдет дальше, в Европу», — сказал он.

AP не удалось независимо проверить дату и место съемки видео, которое, по словам женщин, было снято на прошлой неделе в лабиринте коридоров и бункеров под заводом.

Она призвала женщин эвакуировать украинских боевиков вместе с мирными жителями, предупредив, что в случае захвата их могут подвергнуть пыткам и казнить. «Жизни солдат также важны», — сказала Юлия Федосюк агентству Associated Press в Риме.

В своем ночном видеообращении в субботу вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к русскому языку, чтобы призвать российские войска не воевать в Украине, заявив, что их генералы ожидают, что погибнут еще тысячи из них.

Президент обвинил Москву в вербовке новых солдат «без мотивации и малого боевого опыта», чтобы можно было вернуть в бой подразделения, уничтоженные в начале войны.

«Каждый российский солдат все еще может спасти свою жизнь», — сказал Зеленский. «Лучше вам выжить в России, чем умереть на нашей земле».

В других разработках:

— Заместитель министра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил в телеобращении, что российские силы конфисковали сотни тысяч тонн зерна на подконтрольных им территориях. Украина является крупным производителем зерна, и вторжение привело к росту мировых цен и вызвало опасения по поводу его нехватки.

— Украинские военные заявили, что российская ракетная атака разрушила взлетно-посадочную полосу аэропорта в Одессе, третьем по численности населения городе Украины и крупном порту на Черном море.

— Тела трех мужчин были найдены закопанными в лесу недалеко от киевского пригорода Буча, сообщил командир Киевской областной милиции. А Андрей Небитов написал в Facebook, что мужчин, чьи тела были обнаружены в пятницу, пытали, прежде чем выстрелить в голову. Украинские официальные лица заявили, что вывод российских войск привел к массовым убийствам мирных жителей Бучи.

— Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью, что российские и украинские переговорщики общаются «почти каждый день». Однако он сказал официальному китайскому информационному агентству Синьхуа: «Прогресс был непростым».

— Для эвакуации жителей восточного города Попасная были отправлены два автобуса, связь с организаторами была потеряна. «Мы знаем, что (автобусы) прибыли в город и попали под обстрел диверсионно-разведывательной группы противника», — сказал мэр Николай Ханатов.

Получить полную картину происходящего на востоке Украины боя было сложно, потому что авиаудары и артиллерийские обстрелы делали передвижение журналистов очень опасным. Кроме того, и Украина, и поддерживаемые Москвой повстанцы ввели строгие ограничения на освещение из зоны боевых действий.

Но западные военные аналитики отмечают, что наступление в районе Донбасса, куда входит и Мариуполь, шло гораздо медленнее, чем планировалось. Пока кажется, что российские силы и сепаратисты добились лишь незначительных успехов за месяц с тех пор, как Москва заявила, что сосредоточит свою военную мощь на востоке.

Численно военнослужащие России значительно превосходят рабочую силу в Украине. За несколько дней до войны, по оценкам западной разведки, Россия дислоцировала у границы до 190 000 солдат. Численность постоянных вооруженных сил Украины составляет около 200 000 человек, рассредоточенных по всей стране.

Имея в резерве большое количество огневой мощи, русское наступление все еще может усилиться и обойти украинцев. Всего в российской армии на действительной службе находится около 900 тысяч человек. Россия также обладает гораздо большей воздушной и морской мощью.

С начала войны в Украину поступили сотни миллионов долларов военной помощи, но огромные склады России означают, что Украина будет продолжать требовать огромной поддержки.

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Рыба сообщила из Славянска. Репортеры Ассошиэйтед Пресс Джон Гэмбрел и Юрас Карманау во Львове, Мстислав Чернов в Харькове, Лолита С. Балдур в Вашингтоне, Триша Томпсон в Риме и сотрудники Ассошиэйтед Пресс по всему миру внесли свой вклад в этот отчет.

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