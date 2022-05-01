Пелоси неожиданно отправилась на встречу с Зеленским в Киев

Офис Пелоси подтвердил визит в заявлении в воскресенье, заявив, что спикер возглавил официальную делегацию Конгресса на Украине — впервые на фоне российского вторжения.
В воскресенье Зеленский поделился видеозаписью их встречи в Киеве, поблагодарив Соединенные Штаты за их решительную поддержку Украины против российской агрессии.
«Мы приходим к вам, чтобы сказать спасибо за вашу борьбу за свободу, за то, что мы на границе свободы и за то, что ваша борьба — это борьба за всех», — сказала Пелоси Зеленскому в клипе. «Поэтому наше обязательство — быть рядом с вами, пока битва не закончится».
Ее визит приходится на то время, когда Соединенные Штаты и их союзники активизируют усилия по оказанию долгосрочной поддержки Украине по мере усиления боевых действий.
Палата представителей в четверг приняла закон, который позволит Байдену использовать закон времен Второй мировой войны, известный как Закон о ленд-лизе 1941 года, для быстрой поставки оружия Украине взаймы. Первоначально разработанный для помощи силам, сражающимся с Гитлером, этот закон отражает настоятельную необходимость Конгресса поддержать вооруженные силы Украины.
Этот пакет намного больше, чем другие, которые были предложены, и более чем вдвое превышает вливание военной и гуманитарной помощи в размере 13,6 миллиарда долларов, одобренное Конгрессом в прошлом месяце.
Зеленский подчеркнул важность финансовой помощи на встрече с Пелоси. «Сигналы, которые сегодня подают США и президент Байден, очень важны, — сказал Зеленский. — Это недавние сильные шаги в сфере обороны и финансовой поддержки Украины, а также решения по ленд-лизу — мы благодарны за это. ”
Поездка Пелоси, второй в очереди на смену президента, в Киев представляет собой важную меру приверженности поддержке Украины на самых высоких уровнях американского руководства.
«Наша делегация выразила уважение и благодарность президенту Зеленскому за его руководство и наше восхищение украинским народом за его мужество в борьбе против российского гнета».
Зеленский наградил Пелоси «Орденом княгини Ольги» за значительный личный вклад в укрепление отношений между Украиной и США. Ольга была первой женщиной, правившей Киевской Русью, средневековым восточнославянским государством. Орденом, который носит ее имя, награждаются женщины, добившиеся больших успехов в политике и обществе — воплощение женской силы в Украине.
По словам пресс-секретаря Пелоси Дрю Хэмилла, Пелоси также передала украинский флаг, подписанный им и членами парламента, включая тех, с кем она недавно встречалась в Капитолии США.
К Пелоси присоединились несколько высокопоставленных членов Конгресса, в том числе Грегори Микс из Нью-Йорка, председатель комитета по иностранным делам, и Адам Шифф из Калифорнии, председатель комитета по разведке.
Пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл сообщил, что делегация провела в Киеве чуть более трех часов. Американские политики сейчас находятся в Польше, где запланированы их встречи с президентом Анджеем Дудой и другими высокопоставленными официальными лицами.
Выступая перед журналистами на пресс-конференции в Жешуве, Польша, в воскресенье, Пелоси сказала, что ее переговоры с Зеленским были сосредоточены на вопросах безопасности, гуманитарной и экономической помощи и, в конечном итоге, на восстановлении Украины.
«Мы с гордостью передали ему послание Конгресса США о единстве. Послание американского народа с признательностью за его лидерство и восхищение народом Украины за его мужество», — сказала Пелоси.
«Америка поддерживает Украину, мы поддерживаем Украину до тех пор, пока не будет достигнута победа, и мы поддерживаем НАТО».
Сарита Харрела из CNN, Софи Чжон из Гонконга и Даниэла Диас и Микаэла Бушар из округа Колумбия внесли свой вклад в этот отчет.
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