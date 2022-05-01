Пелоси неожиданно отправилась на встречу с Зеленским в Киев

Офис Пелоси подтвердил визит в заявлении в воскресенье, заявив, что спикер возглавил официальную делегацию Конгресса на Украине — впервые на фоне российского вторжения.

В воскресенье Зеленский поделился видеозаписью их встречи в Киеве, поблагодарив Соединенные Штаты за их решительную поддержку Украины против российской агрессии.

«Мы приходим к вам, чтобы сказать спасибо за вашу борьбу за свободу, за то, что мы на границе свободы и за то, что ваша борьба — это борьба за всех», — сказала Пелоси Зеленскому в клипе. «Поэтому наше обязательство — быть рядом с вами, пока битва не закончится».

Ее визит приходится на то время, когда Соединенные Штаты и их союзники активизируют усилия по оказанию долгосрочной поддержки Украине по мере усиления боевых действий.

Сарита Харрела из CNN, Софи Чжон из Гонконга и Даниэла Диас и Микаэла Бушар из округа Колумбия внесли свой вклад в этот отчет.