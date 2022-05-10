Пелоси: Покупка российских нефтяных денег — это вторжение в Украину

МАЙАМИ-БИЧ, Флорида (AFP) – Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что вторжение России в Украину сделало энергетическую независимость более важной, чем когда-либо, во время климатической конференции в Южной Флориде в понедельник.

Об этом Пелоси заявила на открытии заседания Палаты представителей. Идеи Aspen: климат 2022 В Майами-Бич Палата представителей уже приняла закон о борьбе с изменением климата, и они продолжают работать с Сенатом, чтобы заручиться двухпартийной поддержкой.

«У нас есть все основания для этого», — сказала Пелоси. «Трудно понять, почему существуют препятствия для этого».

Пелоси, посетившая Украину в начале этого месяца, заявила, что изменение климата уже давно является проблемой здравоохранения, экономики и безопасности, и отметила, что страны, которые покупали нефть у России, в том числе США и некоторые европейские страны, эффективно финансировали нападение. на Украине.

«Реальность такова, что людям не может сойти с рук такое поведение, и они не могут финансироваться за счет нашей зависимости от ископаемого топлива в их стране», — сказала Пелоси.

На этой неделе город Майами-Бич и Институт Аспена проведут конференцию в Новом Мировом Центре и Конференц-центре Майами-Бич. Это мероприятие включает в себя крытые и открытые сцены, тусовки и круглые столы, экскурсии по местным и историческим достопримечательностям, а также мероприятия в области моды, еды, искусства и музыки.

Помимо Пелоси, на открытии мероприятия в понедельник также выступил метеоролог NBC «Сегодня» Эл Рокер, который обсудил, как изменение климата повлияло на отчеты о погоде за последние пять десятилетий. Эксперты по климату Джон Дорр и Райан Панчадсарам также разработали план спасения планеты.

Мероприятие продлится до четверга и будет посвящено таким темам, как укрепление сообществ, распространение частных инвестиций, производство и использование чистой энергии, а также использование самой Земли для борьбы с изменением климата.

Aspen Institute — международная некоммерческая организация, заявленной целью которой является построение свободного, справедливого и равноправного общества с помощью семинаров, политических программ, конференций и инициатив по развитию лидерских качеств.