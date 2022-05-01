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Пелоси пообещала США поддерживать Украину «до победы»

2 мая, 2022
Marfa Fedoroa

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и делегация американских законодателей в субботу тайно посетили украинскую столицу, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Чип сомофила / Getty Images

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