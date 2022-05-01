Пелоси пообещала США поддерживать Украину «до победы»

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в воскресенье утром Она сказала США будут поддерживать Украину «до победы» над Россией, на следующий день после этого делегация депутатов-демократов совершила тайный визит в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Делегация три часа встречалась с Зеленским в украинской столице. Пелоси Она сказала Его цель состояла в том, чтобы «послать безошибочный и громкий сигнал всему миру: Америка твердо стоит на стороне Украины».

Зеленский сообщил о необходимости дополнительной помощи в области безопасности, экономической и гуманитарной помощи от президента США Джо Байдена и попросил одобрения Конгресса. Еще 33 миллиарда долларов в помощь.

«Я благодарен вам за ваш знак твердой поддержки Украины», — заявил Зеленский. Она сказала Об этом The Wall Street Journal сообщает в видеоклипе со встречи, который транслировался на его официальном Telegram-канале в воскресенье.

Пелоси является самым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим Украину после вторжения России 24 февраля. Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин встретились с Зеленским в минувшие выходные, после чего Байден объявил, что просит Конгресс о дополнительной помощи для Украины.

Российские ракеты нанесли удар по Киеву на прошлой неделе, когда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встречался с Зеленским.

Делегация США находилась в Польше в воскресенье, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой и другими высокопоставленными официальными лицами. Пелоси: «Мы с нетерпением ждем возможности поблагодарить наших польских союзников за их самоотверженность и гуманитарные усилия». Она сказала.

В делегацию Палаты также вошли представители Грегори Микс (Д., Нью-Йорк), Билл Китинг (Д., Массачусетс), Джейсон Кроу (Д., Колорадо), Барбара Ли (Д., Калифорния), Джим Макговерн (Д., Массачусетс). .) и Адам Шифф (D., Калифорния). Микс является председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам, а Шифф — председателем комитета Палаты представителей по разведке.

Шифф сказал, что администрация Байдена не будет посылать американские войска воевать на Украине, но они обсудили, как Соединенные Штаты и их союзники могут усилить свою поддержку.

Среди этих планов — бойкот российских природных ресурсов. Немецкий чиновник заявил в воскресенье, что его страна рассчитывает стать независимой от российского импорта нефти к концу лета. Министр экономики и климата Германии Роберт Хабек заявил, что крупнейшая экономика Европы сократила долю российского импорта нефти до 12%, угля до 8% и природного газа до 35%.

Евросоюз рассматривает запрет на российскую нефть после запрета на импорт российского угля. В министерстве Хабека заявили, что Германия перешла на импорт нефти и угля из других стран, поэтому «прекращение зависимости от импорта российской нефти к концу лета вполне реально».

Зеленский чирикать В воскресенье началась эвакуация мирных жителей с сталелитейного завода «Азовсталь» в Мариуполе на востоке Украины, заявив, что первая группа численностью около 100 человек направляется в сторону Запорожья на юго-востоке Украины. Он сказал, что Украина работает с Организацией Объединенных Наций и Международным Красным Крестом над эвакуацией других мирных жителей с завода.

Россия вытаскивая С Международной космической станции сообщает Bloomberg со ссылкой на государственные СМИ ТАСС и РИА Новости. В прошлом месяце генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригрозил сделать это, если США, Европейский союз и Канада не отменят санкции против российских компаний, работающих в космической отрасли.

Рогозин заявил, что Россия сообщит своим партнерам о посадочной скорости с Международной космической станции «с публичным уведомлением». Bloomberg сообщает, что в настоящее время на борту Международной космической станции находятся шесть американцев, трое россиян, итальянец и немецкий астронавт.

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