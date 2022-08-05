Пелоси хвалит Тайвань, говорит, что поездка в Азию не должна была изменить статус-кво

ТОКИО (Рейтер) — Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу похвалила Тайвань и пообещала солидарность с Соединенными Штатами, а также заявила, что ее поездка по Азии, которая привела к беспрецедентным военным маневрам разгневанного Китая, никогда не должна была изменить региональный статус-кво.

Пелоси и делегация Конгресса в Японии были на заключительном этапе азиатского путешествия, которое включало внезапную остановку на Тайване, самоуправляющемся острове, который Пекин считает своим, и побудило разгневанный Пекин провести учения с боевой стрельбой в водах. вокруг Тайваня, пять ракет приземлились в исключительной экономической зоне Японии (ИЭЗ).

Его остановка на Тайване, самый важный визит американского официального лица за 25 лет, произошла в то время, когда Токио, один из ближайших союзников Вашингтона, стал все больше беспокоиться о растущей мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и возможности военных действий Пекина. против Тайваня.

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«Мы с самого начала говорили, что наше представительство здесь не связано с изменением статус-кво на Тайване или в регионе», — заявила она на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисида.

«Правительство Китая недовольно тем, что наша дружба с Тайванем сильна», — добавила она.

«Это двухпартийная палата и сенат, что является подавляющей поддержкой мира и статус-кво на Тайване», — добавил он.

Китай осудил визит Пелоси, в ходе которого делегация посетила Сингапур, Малайзию, Южную Корею, Тайвань и Японию.

Государственное радио сообщило, что военные учения, которые начались в четверг — на следующий день после того, как Пелоси покинула Тайвань — и должны завершиться в воскресенье, станут крупнейшими из проведенных Китаем в Тайваньском проливе. Учения включали стрельбу боевыми патронами по воде и воздушному пространству вокруг острова.

Япония заявила, что пять из девяти ракет, выпущенных по ее территории, приземлились в ее исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Токио заявил дипломатический протест в связи с инцидентом, который министр обороны Нобуо Киши назвал «беспрецедентным». Читать далее

Пелоси высоко оценила демократию, экономические успехи Тайваня и его репутацию в области прав человека, отметив поддержку Тайванем, первым азиатским правительством, разрешившим однополые браки, прав ЛГБТ.

«Правда в том, что я повторяла это снова и снова, если мы не будем говорить о правах человека в Китае из-за коммерческих интересов, мы потеряем всякое моральное право говорить о правах человека в любой точке мира», — сказала она. .

«В Китае есть некоторые противоречия — некоторый прогресс в плане воспитания людей, некоторые ужасные вещи, происходящие в отношении уйгуров. Фактически, это было классифицировано как геноцид».

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на пресс-конференции в окружении представителя США Раджи Кришнамурти (D-RA) и Грегори Микса (D-NY) в посольстве США в Токио, Япония, 5 августа 2022 года. REUTERS/Issa Kato Читать далее

Правозащитные группы обвиняют Пекин в злоупотреблениях в отношении этнических уйгуров в Синьцзяне, обвинения, которые Китай отвергает.

Более прямолинейным был даже председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, член делегации Грегори Микс.

«Они определенно не хотят, чтобы мы продолжали говорить о том, что происходит в Синьцзяне (с) уйгурами», — сказал он.

«Мы будем говорить и говорить о правах человека, человеческом достоинстве и демократическом процессе. Это то, о чем была эта поездка».

Союзник волнуется, храни мир

Ранее Пелоси встретилась с Кисидой, который затем сказал, что они будут работать вместе для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, главном судоходном маршруте, — мнение, поддержанное послом США Рамом Эмануэлем.

«Ясно, что союз США и Японии будет твердо стоять плечом к плечу, чтобы защищать наши интересы и ценности», — говорится в заявлении.

Япония, чьи самые южные острова ближе к Тайваню, чем к Токио, предупредила, что китайское запугивание Тайваня представляет собой растущую угрозу национальной безопасности. Читать далее

Напряженность в отношениях между Японией и Китаем также несколько обострилась в четверг, когда Китай объявил, что встреча министров иностранных дел двух стран, которая должна была состояться на полях встречи АСЕАН в Камбодже, была отменена из-за его недовольства встречей. министров иностранных дел двух стран. Коммюнике G7 призвало Пекин разрешить напряженность вокруг Тайваня мирным путем. Читать далее

Министерство иностранных дел Китая заявило в пятницу, что Китай вызвал посла Японии в Пекине, чтобы представить строгие представления по поводу своего участия в «неправильном» заявлении «большой семерки».

Во время своего визита в Японию в мае президент США Джо Байден заявил, что готов применить силу для защиты Тайваня — комментарий, который, по-видимому, расширил границы американской политики «стратегической двусмысленности» в отношении острова. Читать далее

Правящая Либерально-демократическая партия Кисиды также обязалась удвоить военные расходы до 2% ВВП.

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Дополнительные отчеты Элейн Лис, Марико Кацумура и Кентаро Сугияма; Написание Эйлин Лис; Под редакцией Дэвида Долана, Стивена Коутса и Саймона Кэмерона.

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