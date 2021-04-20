Пентагон заявляет, что российские войска постоянно увеличиваются в Крыму, на границе с Украиной.

Пентагон заявил в понедельник, что численность российских войск, дислоцированных на оккупированном полуострове Крым недалеко от границы с Украиной, неуклонно увеличивалась за последние две недели и превысила численность сил, аннексировавших полуостров в 2014 году.

Пресс-секретарь Джон Кирби отказался назвать конкретные цифры растущего присутствия российских войск. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил на прошлой неделе, что в настоящее время на границе страны с Россией находится около 80 000 солдат, 40 000 из которых находятся в Крыму. В понедельник Европейский Союз сообщил, что в приграничных регионах сейчас проживает более 100 000 человек.

«Что я могу сказать, так это то, что мы продолжаем видеть это нарастание. И это снова нас беспокоит.

«В основном, в течение последних двух недель мы продолжали наблюдать увеличение сил вдоль границы с Украиной в оккупированном Крыму», – сказал он.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году, используя ничем не примечательную форму войск, а также начала поддерживать сепаратистов на востоке Украины. С тех пор конфликт между Россией и Украиной продолжается, в результате чего погибло 14 000 человек, несмотря на серию прекращений огня.

По словам экспертов, непонятно, просто ли Россия играет мускулами или пытается спровоцировать Киев на серьезное противостояние.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил ранее в этом месяце, что наращивание войск было частью учений по обеспечению готовности в ответ на то, что он назвал действиями, угрожающими Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО.

Кирби сказал, что развертывание российских сил “определенно больше”, чем подкрепление, которое сопровождало аннексию полуострова в 2014 году.

Мы призываем Россию четко заявить о своих намерениях. Мы не считаем, что эта мобилизация способствует безопасности и стабильности вдоль границы с Украиной, и уж тем более в оккупированном Крыму », – сказал Кирби.

«Мы, конечно, слышали, как русские заявляли, что все дело в обучении. Нам не совсем понятно, что это точная цель».

История продолжается

На фото: подразделения Российской горно-десантно-штурмовой дивизии проводят учения в Крыму (Сергей Мальгафко / ТАСС через Getty Images)

Официальный представитель министерства обороны США, который не был уполномочен говорить официально, сообщил NBC News, что десятки тысяч российских солдат сосредоточились на границе с Украиной в Крыму и других регионах с подкреплением, включая танки, артиллерию и авиацию.

В понедельник глава Европейского союза по внешней политике Хосеп Боррелл выразил глубокую обеспокоенность по поводу присутствия российских войск.

Это самое крупное военное развертывание российской армии на границе с Украиной. «Очевидно, это вызывает беспокойство, когда у вас задействовано много сил», – сказал Боррелл. «Ну, искра могла прыгнуть здесь или там».

Первоначально Боррелл сообщил журналистам, что на границе с Украиной скопилось более 150 000 российских солдат. Но затем сотрудники Европейского Союза изменили цифру в тексте брифинга, заявив, что реальная цифра превышает 100000.