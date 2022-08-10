science

Пентагон осудил «безответственный» запуск российского спутника

11 августа, 2022
Marfa Fedoroa

Пентагон выступает против запуска Россией спутника-шпиона, который, как считается, затмит один из его американских аналогов на той же орбите.

Российский спутник, известный как Космос 2558, Его запустили 1 августа. Судя по всему, он находился примерно на той же орбите, что и засекреченный разведывательный спутник США. Он был запущен 2 февраля.. По данным голландского спутникового трекера Марко Лангбрука, по состоянию на 2 августа Космос 2558 отражает орбиту спутника США. Разница всего 0,04 градуса (Откроется в новой вкладке) и разделяли 37 миль (60 километров).

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