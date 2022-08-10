Пентагон осудил «безответственный» запуск российского спутника

Пентагон выступает против запуска Россией спутника-шпиона, который, как считается, затмит один из его американских аналогов на той же орбите.

Российский спутник, известный как Космос 2558, Его запустили 1 августа. Судя по всему, он находился примерно на той же орбите, что и засекреченный разведывательный спутник США. Он был запущен 2 февраля. . По данным голландского спутникового трекера Марко Лангбрука, по состоянию на 2 августа Космос 2558 отражает орбиту спутника США. Разница всего 0,04 градуса (Откроется в новой вкладке) и разделяли 37 миль (60 километров).

Об этом говорится в заявлении командующего Космическим командованием США (Spacecom) генерала Джеймса Х. Дикинсона. Отчет (Откроется в новой вкладке) Об этом сообщает NBC News. «Мы видим, что он находится на той же орбите, что и один из наших очень ценных активов для правительства США. И поэтому мы продолжим, как всегда, обновлять его и отслеживать», — продолжил Дикинсон.

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Съемочную группу NBC News допустили в Межведомственный центр космических операций ( JICSpOC (Откроется в новой вкладке)) на базе ВВС Шрайвер в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Согласно сообщению NBC News, камеры впервые были допущены в объект. Миссия JICSpOC состоит в том, чтобы собирать и объединять данные с различных спутников и наземных станций мониторинга, а затем делиться этой информацией с военными и разведывательным сообществом США.

«Сегодня у нас есть действительно хорошие космические возможности, которые почти сразу сообщат нам, если будет запуск», — говорит неназванный офицер космических сил в отчете NBC.

Ходят слухи, что «Космос 2558» является так называемой «инспекционной луной», способной, условно говоря, маневрировать рядом с другими космическими кораблями. Ранее были замечены и другие российские спутники. Покажите такое же поведение .

Миссия и возможности американского спутника, «преследуемого» Космосом 2558, неизвестны, но считается, что он способен собирать разведданные.

Это не первый раз, когда Соединенные Штаты осуждают безответственную деятельность России на орбите. В 2021 году Россия запустила ракету по Уничтожение одного из его неработающих спутников оставив после себя тысячи фрагментов отслеживаемого орбитального мусора, некоторые из которых были отправлены на Международную космическую станцию. Маневрировать от греха подальше .

«Опасное и безответственное поведение угрожает долгосрочной устойчивости космического пространства и ясно показывает, что заявления России о противодействии оружию и вепонизации космоса обманчивы и лицемерны», — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Он сказал в то время .