Пентагон подтверждает, что покупает услуги SpaceX Starlink для Украины

Пентагон подтвердил, что покупает услуги широкополосного доступа Starlink у SpaceX для обеспечения связи в Украине.

Илон Маск СпейсИкс Он был Поставка терминалов Starlink в Украину С момента российского вторжения в страну в 2022 году обеспечение жизненно важных коммуникаций после разрушения инфраструктуры внутри страны.

Однако в сентябре 2022 года SpaceX сообщила, что не могу продолжать Финансирование сервиса Starlink для Украины Пентагон попросили вмешаться и покрыть расходы. В настоящее время достигнута договоренность об оказании жизненно важных услуг связи.

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«Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей сети связи Украины, и ведомство заключает контракты со Starlink на услуги такого рода», — Ars Technica. упомянул ссылаясь на заявление Минобороны от 1 июня.

«Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине необходимые спутниковые и коммуникационные возможности», — говорится в заявлении.

Пентагон не раскрыл подробностей контрактов, сославшись на оперативную безопасность.

СпейсИкс Он выразил озабоченность Ранее в этом году из-за того, что украинские военные использовали Starlink в наступательных целях. Президент компании и главный операционный директор Гвен Шотвелл заявила, что сервис «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».