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Пентагон подтверждает, что покупает услуги SpaceX Starlink для Украины

9 июня, 2023
Marfa Fedoroa

Пентагон подтвердил, что покупает услуги широкополосного доступа Starlink у SpaceX для обеспечения связи в Украине.

Илон Маск СпейсИкс Он был Поставка терминалов Starlink в Украину С момента российского вторжения в страну в 2022 году обеспечение жизненно важных коммуникаций после разрушения инфраструктуры внутри страны.

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