Пентагон получил «несколько сотен» сообщений о новых НЛО

В пятницу руководство агентства сообщило журналистам, что новый офис Пентагона, созданный для отслеживания сообщений об НЛО, получил «несколько сотен» новых сообщений, но доказательств существования инопланетян пока нет.

Управление по разрешению аномалий во всех доменах (AARO) было создано в июле и отвечает за отслеживание не только неопознанных объектов в небе, но и под водой или в космосе — или, возможно, объекта, способного перемещаться из одного домена в другой.

Офис был создан после более чем года интереса к НЛО, отмеченного военными пилотами, но иногда не желающего сообщать о них из-за боязни позора.

В июне 2021 года Управление директора национальной разведки сообщило, что в период с 2004 по 2021 год произошло 144 столкновения, 80 из которых были зафиксированы с помощью нескольких датчиков.

«С тех пор у нас было много отчетов», — сказал директор Бюро аномалий Шон Киркпатрик. Когда его спросили о количестве, Киркпатрик сказал «несколько сотен».

Официальные лица заявили, что к концу года ожидается обновленный отчет директора национальной разведки, в котором будут указаны конкретные цифры новых отчетов, полученных с 2021 года.

Бюро было создано не только для изучения вопроса о существовании внеземной жизни, но и из-за угроз безопасности, связанных с многочисленными встречами с неизвестными летающими объектами военными объектами или военными самолетами.

В мае Конгресс провел первое за более чем полвека слушание по этому вопросу, и несколько членов выразили обеспокоенность по поводу того, являются ли эти существа инопланетянами. Или неизвестные новые технологии, переданные Китаем, Россией или другим потенциальным противником, неизвестные создают угрозу безопасности.

До сих пор «мы ничего не видели, и еще очень рано, что заставило бы нас поверить в то, что все, что мы видели, имеет инопланетное происхождение», — сказал Рональд Моултри, заместитель министра обороны по разведке. И безопасность. «Любую несанкционированную систему в нашем воздушном пространстве мы считаем угрозой безопасности».

Моултри сказал, что офис также работает над способами улучшения своей способности идентифицировать неизвестные объекты, такими как перекалибровка датчиков, которые могут фокусироваться только на известных сигнатурах вражеских самолетов или дронов.

Одной из причин появления сотен дополнительных сообщений может быть работа руководства, направленная на снятие позорного клейма сообщения о потенциальных столкновениях. Киркпатрик сказал, что каждая служба также создала свои собственные процессы отчетности.

Помимо неизвестных, есть много новых технологий — например, футуристические бомбардировщики-невидимки. А истребители-невидимки, беспилотники и гиперзвуковые ракеты, которые выставляют на вооружение как США, так и Китай, можно принять за НЛО. Киркпатрик сказал, что новый офис координирует свои действия с Пентагоном и разведывательным сообществом США, чтобы получить сигнатуры американских технологий, чтобы исключить эти самолеты или беспилотники.

«Мы внедряем очень четкие механизмы в наши синие программы, как программы Министерства обороны США, так и программы IC, чтобы устранить конфликты с любой обратной связью, связанной с синими действиями, и убедиться, что мы отсеиваем и идентифицируем их на достаточно раннем этапе. — сказал Киркпатрик, заметив это. К американским «голубым» авиационным программам, эксплуатируемым Пентагоном или спецслужбами.