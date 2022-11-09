Пентагон заявил, что российские военные никогда не оправятся от повреждений на Украине

Колин Галл, заместитель министра обороны, сказал, что половина танков Владимира Путина была уничтожена, а большая часть его высокоточных ракет была использована с тех пор, как он отдал приказ о вторжении восемь месяцев назад.

Санкции означают, что Москве будет труднее восстановить свои силы до их довоенной численности, добавил Колл, не принимая во внимание «десятки тысяч жертв», понесенных с 24 февраля.

Пентагон заявил, что Россия потеряла половину своих танков и большую часть своих высокоточных боеприпасов в Украине, и их будет очень трудно заменить.

говорит Си-Эн-Эн, он сказал: «Путин потерпел неудачу. Россия выйдет из этой войны слабее, чем вступала.

Путин начал эту войну, чтобы попытаться уничтожить Украину как независимую суверенную демократию. Он потерпел неудачу, и это не изменится.

«Суверенная, свободная, демократическая Украина останется».

Истинный масштаб потерь России на Украине неясен, но считается, что он высок.

Москва утверждает, что потеряла около 6 000 человек, но Путин мобилизовал 300 000 резервистов, чтобы заполнить бреши на линии фронта, что, конечно же, неверно.

Пентагон заявил в июле, что 75 000 человек были убиты и ранены, но с тех пор не обновлял эту цифру.

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хипи заявил, что к концу сентября было убито около 25 000 российских солдат.

Украина, которая ведет ежедневный текущий подсчет, оценивает около 78 000 человек убитыми, хотя и не приводит отдельной цифры по раненым.

Киев также утверждает, что Россия потеряла около 2800 танков, более 5500 бронетранспортеров и 4000 небольших транспортных средств.

Путин «потерпел неудачу» в своих военных усилиях, сказал заместитель министра обороны, и Россия почти наверняка закончит войну более слабой, чем до начала конфликта. READ Кольсников помогает России завоевать медаль на протяжении 2-го дня в Казани

Министр обороны США Ллойд Остин сказал в начале войны, что цель Вашингтона состояла в том, чтобы «увидеть, что Россия слишком слаба, чтобы делать такие вещи, как вторжение в Украину».

Хотя он не повторял эту фразу, она предполагает, что цель состоит в том, чтобы сделать киевскую армию более опасной, предоставив России больше рычагов воздействия и улучшив ее военные ресурсы.

Путин сверг украинское правительство 24 февраля, надеясь на многодневную борьбу за восстановление контроля над страной.

Одновременные воздушные, наземные и морские атаки со всех направлений во всех частях страны были направлены на подавление украинских вооруженных сил и прекращение войны до ее начала.

Но сильная оппозиция — во главе с президентом-талисманом Владимиром Зеленским и во главе с генералом Валерием Залушным — сорвала этот план.

Во-первых, Россия была вынуждена унизительно отступить из Киева после того, как не смогла захватить столицу, которая была главной целью войны.

С тех пор его наступление по «освобождению» восточного Донбасса застопорилось, поскольку большая часть региона все еще находится в руках Украины.

Украинские войска ведут артиллерийский огонь по российским войскам возле восточного города Багмут, единственного района, где армия Путина все еще пытается продвинуться.

Теперь Украина начинает вытеснять Россию с части завоеванных ею территорий, включая всю северную Харьковскую область.

Город Херсон, единственная региональная столица, захваченная войсками Путина, оказался под угрозой, поскольку западные официальные лица объясняют, что Россия находится на продвинутой стадии планирования вывода войск.

Зеленский говорит, что его цель — вернуть всю территорию, ныне оккупированную Россией, включая Донбасс и Крым, захваченные во время войны 2014 года.

Хотя этот исход далеко не гарантирован, Украина показала себя умелой в наступлении и не собирается отказываться от поддержки продолжения войны.

Между тем, поддержка Путина в России, похоже, падает, поскольку элиты его режима борются за власть, а сотни тысяч людей бегут из страны, чтобы избежать призыва на военную службу.

Хотя нет никаких признаков того, что он готов уйти от власти или положить конец конфликту, у него есть хорошие перспективы и нет реального пути к победе.

Он считает атаки России на энергосистему Украины и угрозы ядерной катастрофы своим лучшим вариантом, сломающим волю Гайаны к борьбе и единство ее союзников.

Еще неизвестно, как эта стратегия сработает, когда наступит зима, цены на энергоносители вырастут, а тысячи украинцев начнут мерзнуть в своих домах.

В настоящее время нет никаких признаков того, что это удастся. Если эта авантюра провалится, Путин окажется в полной немилости.