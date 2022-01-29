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Пентагон: российское развертывание крупнейшее со времен холодной войны

29 января, 2022
Marfa Fedoroa
Пентагон: российское развертывание крупнейшее со времен холодной войны | Сеть авиационных недель

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов ген. Марк Милли (справа) и министр обороны Ллойд Остин заявили, что наращивание российских сил вблизи Украины находится на уровне, невиданном в последние годы.

Предоставлено: Министерство обороны США.

Наращивание Россией сил вблизи Украины, в том числе развертывание боевых самолетов и баллистических ракет, находится в масштабах, невиданных со времен холодной войны, и высокопоставленные официальные лица США и НАТО продолжают оказывать давление на Кремль, чтобы тот сократил войска, и пытаются освободить место для дипломатии. . Председатель Объединенного комитета начальников…

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