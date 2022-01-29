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Наращивание Россией сил вблизи Украины, в том числе развертывание боевых самолетов и баллистических ракет, находится в масштабах, невиданных со времен холодной войны, и высокопоставленные официальные лица США и НАТО продолжают оказывать давление на Кремль, чтобы тот сократил войска, и пытаются освободить место для дипломатии. . Председатель Объединенного комитета начальников…
Пентагон: российское развертывание крупнейшее со времен холодной войны опубликовано в Aerospace Daily и оборонный отчетбрифинг рынка Aviation Week Intelligence Network (AWIN) и входит в состав вашего членства в AWIN.
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