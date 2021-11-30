Пентагон строит базы США на Гуаме и в Австралии, чтобы ответить на вызовы Китая.

Эти шаги были вызваны глобальным анализом позиции Министерства обороны, который президент Джо Байден приказал министру обороны Ллойду Остину провести вскоре после вступления в должность в феврале. Остин начал анализировать ситуацию в мире в марте. Обзор является конфиденциальным, но высокопоставленный чиновник Министерства обороны предоставил некоторые подробности о результатах обзора.

Доктор Мара Карлин, которая выполняет обязанности заместителя заместителя министра по вопросам политики, заявила на брифинге в понедельник, что Байден «недавно согласился» с выводами и рекомендациями Остина, содержащимися в Global Situation Review.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны сказал, что Индо-Тихоокеанский регион был в центре внимания из-за того, что госсекретарь Остин сделал упор на «Китай как вызов скорости» для министерства.

Администрация Байдена сделала противостояние Китаю своим главным приоритетом внешней политики в связи с эскалацией напряженности в отношениях с Пекином, особенно по вопросу Тайвань Высокопоставленные чиновники Пентагона публично выразили обеспокоенность усилиями Китая по модернизации и модернизации своих вооруженных сил. В прошлом месяце Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что Китаю удалось Я испытал гиперзвуковую ракету В том, что было «очень близко» к моменту спутника.

Чтобы противостоять Китаю, в обзоре министерству предлагается укрепить «инфраструктуру на Гуаме и Австралии», уделяя приоритетное внимание военному строительству на островах Тихого океана, а также «стремясь расширить региональный доступ к деятельности военного партнерства», — сказал чиновник. «В Австралии вы увидите новое развертывание истребителей и роторных бомбардировщиков, вы увидите обучение наземных войск и расширение логистического сотрудничества, а в более широком плане по Индо-Тихоокеанскому региону вы увидите ряд улучшений инфраструктуры, на Гуаме, «Содружество Северных Марианских островов и Австралия», — сказал Карлин на брифинге. READ Десятки человек погибли в автокатастрофе в Болгарии Глобальный обзор положения также предписывает администрации уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону путем «сокращения» численности войск и техники в других регионах мира, «чтобы обеспечить более высокую боевую готовность и активизацию деятельности» в Индо-Тихоокеанском регионе, — сказал чиновник. Что касается России, министерство отказалось предоставить конкретную информацию о том, как обзор глобальной ситуации направляет американских военных на подготовку к угрозам со стороны Москвы. В целом, одна из целей обзора — «восстановить стандарты готовности», чтобы американские военные «быстро реагировали на кризисы по мере их возникновения», — сказал чиновник. Нажимая на этот вопрос, чиновник сказал, что американские военные работают над «восстановлением готовности» в Восточной Европе «с целью усиления надежных боевых сдерживающих сил перед лицом России и особыми потребностями этого региона», но они будет делать так. Не будем вдаваться в подробности того, как американские военные готовятся противостоять России. Что касается Ближнего Востока, в обзоре было указано, что администрация должна «продолжать поддерживать кампанию по разгрому ИГИЛ» при нынешнем военном присутствии США в Ираке и Сирии, а также продолжать работу по созданию «потенциала партнерских сил» в этих странах. Но в целом обзор предписывает Остину «провести дополнительный анализ требований о постоянном статусе на Ближнем Востоке», — сказал чиновник. Чиновник сказал, что Афганистан официально не был включен в глобальный обзор ситуации, потому что существует отдельный «процесс», возглавляемый Советом национальной безопасности, который «пересматривает дальнейшие пути присутствия США там». В целом при разработке обзора Соединенные Штаты провели «почти 75 консультаций» с союзниками и партнерами, среди которых «союзники по НАТО, Австралия, Япония, Республика Корея и более десятка партнеров на Ближнем Востоке и в Африке», — сказал Карлин. сказал. READ Эксклюзив: Талибан назначил афганским посланником в ООН и просит поговорить с мировыми лидерами Чиновник сказал, что в обзор также не были включены «функциональные возможности», такие как ядерная, космическая и электронная энергия, потому что они рассмотрены в других конкретных обзорах департамента.

Барбара Старр CNN внесла свой вклад в этот отчет.