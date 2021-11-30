World

Пентагон строит базы США на Гуаме и в Австралии, чтобы ответить на вызовы Китая.

30 ноября, 2021
Toma Kulikov

Эти шаги были вызваны глобальным анализом позиции Министерства обороны, который президент Джо Байден приказал министру обороны Ллойду Остину провести вскоре после вступления в должность в феврале. Остин начал анализировать ситуацию в мире в марте. Обзор является конфиденциальным, но высокопоставленный чиновник Министерства обороны предоставил некоторые подробности о результатах обзора.

Доктор Мара Карлин, которая выполняет обязанности заместителя заместителя министра по вопросам политики, заявила на брифинге в понедельник, что Байден «недавно согласился» с выводами и рекомендациями Остина, содержащимися в Global Situation Review.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны сказал, что Индо-Тихоокеанский регион был в центре внимания из-за того, что госсекретарь Остин сделал упор на «Китай как вызов скорости» для министерства.

Администрация Байдена сделала противостояние Китаю своим главным приоритетом внешней политики в связи с эскалацией напряженности в отношениях с Пекином, особенно по вопросу Тайвань Высокопоставленные чиновники Пентагона публично выразили обеспокоенность усилиями Китая по модернизации и модернизации своих вооруженных сил. В прошлом месяце Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что Китаю удалось Я испытал гиперзвуковую ракету В том, что было «очень близко» к моменту спутника.

Чтобы противостоять Китаю, в обзоре министерству предлагается укрепить «инфраструктуру на Гуаме и Австралии», уделяя приоритетное внимание военному строительству на островах Тихого океана, а также «стремясь расширить региональный доступ к деятельности военного партнерства», — сказал чиновник.

«В Австралии вы увидите новое развертывание истребителей и роторных бомбардировщиков, вы увидите обучение наземных войск и расширение логистического сотрудничества, а в более широком плане по Индо-Тихоокеанскому региону вы увидите ряд улучшений инфраструктуры, на Гуаме, «Содружество Северных Марианских островов и Австралия», — сказал Карлин на брифинге.

READ  Десятки человек погибли в автокатастрофе в Болгарии

Глобальный обзор положения также предписывает администрации уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону путем «сокращения» численности войск и техники в других регионах мира, «чтобы обеспечить более высокую боевую готовность и активизацию деятельности» в Индо-Тихоокеанском регионе, — сказал чиновник.

Что касается России, министерство отказалось предоставить конкретную информацию о том, как обзор глобальной ситуации направляет американских военных на подготовку к угрозам со стороны Москвы. В целом, одна из целей обзора — «восстановить стандарты готовности», чтобы американские военные «быстро реагировали на кризисы по мере их возникновения», — сказал чиновник.

Нажимая на этот вопрос, чиновник сказал, что американские военные работают над «восстановлением готовности» в Восточной Европе «с целью усиления надежных боевых сдерживающих сил перед лицом России и особыми потребностями этого региона», но они будет делать так. Не будем вдаваться в подробности того, как американские военные готовятся противостоять России.

Что касается Ближнего Востока, в обзоре было указано, что администрация должна «продолжать поддерживать кампанию по разгрому ИГИЛ» при нынешнем военном присутствии США в Ираке и Сирии, а также продолжать работу по созданию «потенциала партнерских сил» в этих странах. Но в целом обзор предписывает Остину «провести дополнительный анализ требований о постоянном статусе на Ближнем Востоке», — сказал чиновник.

Чиновник сказал, что Афганистан официально не был включен в глобальный обзор ситуации, потому что существует отдельный «процесс», возглавляемый Советом национальной безопасности, который «пересматривает дальнейшие пути присутствия США там».

В целом при разработке обзора Соединенные Штаты провели «почти 75 консультаций» с союзниками и партнерами, среди которых «союзники по НАТО, Австралия, Япония, Республика Корея и более десятка партнеров на Ближнем Востоке и в Африке», — сказал Карлин. сказал.

READ  Эксклюзив: Талибан назначил афганским посланником в ООН и просит поговорить с мировыми лидерами

Чиновник сказал, что в обзор также не были включены «функциональные возможности», такие как ядерная, космическая и электронная энергия, потому что они рассмотрены в других конкретных обзорах департамента.

Барбара Старр CNN внесла свой вклад в этот отчет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *