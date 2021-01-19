Первая военная команда отправляется в Россию для обучения системам ПВО С-400

Первая группа индийских военных экспертов отправится в Россию для обучения работе с системами ПВО С-400, запуск которых запланирован на этот год после санкций США.

Посол России Николай Кудашев назвал вывод индийской военной делегации во вторник «знаменательным событием», которое знаменует собой «новый этап в нашем стратегическом партнерстве».

Он защищал сделку с Индией на 5,4 миллиарда долларов для пяти организаций С-400 в рамках «двусторонних и многосторонних обязательств» России в рамках «справедливых и равноправных отношений» в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Кудашев выступил на мероприятии, организованном посольством России в память о первой партии индийских военных специалистов, прибывших в Россию для проведения учебных занятий по С-400.

«Инициатива по распределению С-400 – один из ключевых проектов российско-индийского военного и военно-технического сотрудничества, которое исторически было ключевым элементом особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими двумя союзниками», – сказал он.

«Он основан на взаимном доверии и отражает истинный смысл наших двусторонних и многосторонних обязательств в рамках нашего видения справедливых и равноправных отношений, основанных на международном праве и Уставе ООН».

Читайте также: ООН призывает арестовать российского активиста Алексея Навального Управление по правам человека в «глубоком смятении»

Кудашев заявил в прошлом месяце, что текущие соглашения между Россией и Индией по военному оборудованию, включая системы противовоздушной обороны С-400, “достигают хорошего прогресса”, несмотря на угрозу санкций США.

В октябре 2018 года Индия и Россия подписали соглашение на сумму 5,4 миллиарда долларов на пять систем С-400, первая партия которых должна быть поставлена ​​к концу 2021 года. Россия заявила, что все поставки будут завершены в течение пяти лет.

По сообщениям, уходящая из Соединенных Штатов администрация Трампа заявила, что не сможет получить скидку в рамках эмбарго (CAATSA) от противников США на приобретение ею С-400, что повышает риск санкций, наложенных на Турцию. Покупка таких же настроек.

Индийская сторона сейчас внимательно следит за подходом новой администрации Байдена к закупкам оружия у России.

Ранее в этом месяце Министерство иностранных дел защищало соглашение по С-400 как часть независимой внешней политики Индии, которая направляет оборонные закупки в соответствии с интересами национальной безопасности.

«Индия и Соединенные Штаты имеют всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство. У Индии есть особое и привилегированное стратегическое партнерство с Россией», – сказал Анураг Шривастава, пресс-секретарь министерства.

«Индия всегда проводила свободную внешнюю политику. Это также относится к нашим оборонным закупкам и распределению, которые руководствуются интересами нашей национальной безопасности», – сказал он.

Совместное предприятие в Индии по производству более 700000 автоматов Калашникова АК-203, поставке 200 вертолетов Ка-226 и производству в Индии, совместному производству современных военных кораблей, боевых кораблей, подводных лодок и ракет, а также корабельных ракет BrahMos. Сотрудничество.

Две страны «глубоко вовлечены» в совместную разработку и производство военной техники, комплектующих и запасных частей, обмен технологиями и развитие послепродажного обслуживания. «Для этого мы разработали передовую правовую платформу», – сказал он.

Индо-российское партнерство «укрепляется» в новых сферах и формах взаимовыгодного и перспективного сотрудничества.

Россия также стремится создать совместное предприятие для совместного предприятия по запасным частям, совместимого с инициативами «Сделай в Индии» и «Атманирбар Бхарат». “Тогда мы просто обратили на это внимание [on] Соглашение о взаимной логистической поддержке укрепляет морское сотрудничество, в том числе в Индийском океане », – сказал он.

.