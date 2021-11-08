Первая китаянка, вышедшая в космос, работает в 6 часах вне станции

На этой фотографии, опубликованной агентством Синьхуа, изображение на экране показывает китайских астронавтов Чжая Чжигана и Ван Япина, которые проводят выход в открытый космос за пределами основного модуля космической станции Тяньхэ из Пекинского аэрокосмического центра управления в воскресенье, 7 ноября 2021 года. Ван Япин стала первой китаянкой, побывавшей в космосе в рамках шестимесячной миссии на космическую станцию ​​страны. Ван и его коллега-астронавт Чжай Чжиган покинули базовый блок станции в Тяньхэ в воскресенье вечером по пекинскому времени и провели более шести часов, устанавливая оборудование и проводя испытания вместе с роботизированной службой станции. (Го Чжунчжэн / Синьхуа через AP)

Ван Япин стала первой китаянкой, которая вышла в открытый космос в рамках шестимесячной миссии на космическую станцию ​​страны.

По данным китайского пилотируемого космического агентства, Ван и его коллега-астронавт Чжай Чжиган покинули главный блок станции в воскресенье вечером и провели более шести часов вне помещения, устанавливая оборудование и проводя испытания вместе с обслуживающим роботом.

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CMS сообщила на своем веб-сайте, что третий член экипажа, Е Гуанфу, помогал изнутри станции.

41-летний Ван и 55-летний Чжай побывали на двух выведенных на пенсию экспериментальных космических станциях Китая, а Чжай совершил первый выход в открытый космос в Китае за 13 лет.

Эти трое являются вторым экипажем постоянной станции, и миссия, начавшаяся с их прибытием 16 октября, должна стать самым продолжительным периодом времени в космосе для китайских астронавтов.

Блок Тяньхэ станции будет соединен в следующем году двумя другими подразделениями, Минтянь и Вэньтянь. Завершенная станция будет весить около 66 тонн, что намного меньше, чем Международная космическая станция, первый модуль которой был запущен в 1998 году, и весит около 450 тонн.

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Планируется три выхода в открытый космос для установки оборудования в рамках подготовки к расширению станции, в то время как экипаж также оценит условия жизни в блоке Тяньхэ и проведет эксперименты в космической медицине и других областях.

Китайская военная космическая программа планирует отправить на станцию ​​несколько экипажей в течение следующих двух лет, чтобы она полностью заработала.