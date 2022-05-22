Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о военных потерях своей семьи

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В редком совместном телеинтервью президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская заявили, что российское вторжение в Украину «разорвало» их семьи, как это произошло с миллионами других семей по всей стране. Зеленская, у которой двое детей от президента Украины военного времени, призналась, что почти не видела Зеленского с тех пор, как президент России Владимир Путин приказал ввести войска в Украину. Она сказала, что с тех пор они с мужем общаются в основном по телефону.

«Наша семья, как и любая другая украинская семья, распалась», — сказала Зеленская. «Он живет своей работой. Мы его вообще не видели два с половиной месяца».

Однако Зеленская поспешила опровергнуть мнение интервьюера украинской телекомпании ICTV о том, что война «по сути оттолкнула ее мужа».

«Мужа у меня никто не отбирает, даже война», — ответила Зеленская.

интервью Это был второй раз, когда пара, поженившаяся в 2003 году, появилась вместе после российского вторжения 24 февраля. Сидя, Зеленская сказала, что «благодарна» за их совместное появление на телевидении, потому что это означает, что они наконец-то смогут проводить время вместе.

«Свидание по телевизору, спасибо», — пошутила она. Зеленский кивнул рядом с ней.

В первые дни войны Зеленский сказал, что он был «мишенью № 1» для России, а его семья — «мишенью № 2».

«Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства», Он сказал украинцам Однако в февральской речи он отказался бежать. Вместо этого Зеленский вышел на улицы столицы, разместив в соцсетях вызывающие видео, заслужившие всеобщую похвалу, в то время как его жена и дети собрались в неизвестном месте в целях их безопасности. READ Инцидент со скейтбордингом в Уэльсе: женщина арестована после четвертой смерти

Во время интервью Зеленская рассказала, что вспомнила, как проснулась от «странных звуков», когда Россия начала вторжение, и заметила, что мужа рядом с ней нет. Зеленский уже проснулся и в соседней комнате в костюме.

«Я начала», — вспоминает она, как сказала ей перед тем, как он ушел, — слова, которые она сказала, оставили ее в состоянии «взволнованной и ошеломленной».

Война подняла авторитет украинского президента, который большую часть вечеров выступал с видеообращениями к украинцам и выступал перед парламентами по всему миру. Он почти появлялся на мероприятиях с моей Грэмми к Каннский кинофестиваль который открылся на прошлой неделе.

До того, как три года назад Зеленский стал президентом, он был комиком и актером, который играл президента на экране. 44-летний также озвучивал медвежонка Паддингтона и в 2006 году стал победителем украинской версии «Танцев со звездами».

44-летняя Зеленская — сценарист, после российского вторжения ее редко можно было увидеть на публике. Впервые его увидели ранее в мае, когда Украина праздновала День матери. Встреча на Западной Украине с первой леди США Джилл Байденкоторые пересекли границу со Словакией.

«Мы понимаем, что нужно, чтобы попасть сюда во время войны, когда боевые действия происходят каждый день, сирены включаются каждый день, даже сегодня», — сказала Зеленская. вовремя.

«Народ Соединенных Штатов поддерживает народ Украины», — сказал ей Байден.

Зеленский и его жена появились на телевидении, когда Россия изо всех сил пыталась восстановиться на Украине после тяжелых потерь. Перспективы на победу сил Владимира Путина быстро тают, несмотря на ранние предсказания, что Москва добьется победы практически без возражений. Об этом сообщает «Вашингтон пост». READ Австралия не согласится на требования Китая возобновить переговоры с министром иностранных дел

«Мы сломали хребет самой большой или одной из самых сильных армий в мире», — сказал Зеленский собеседникам.

Во время часового интервью с парой Зеленская надеялась, что после окончания войны она сможет вернуться к проблемам, затрагивающим украинских женщин, таким как неравенство в оплате труда.