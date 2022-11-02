Первая леди Украины: Технологии должны спасать людей, а не убивать

Сценарий: Катарина Димони и Серхио Гонсалвес.

Лиссабон В эмоциональном призыве первая леди Украины Елена Зеленская во вторник призвала технических работников со всего мира внедрять инновации, чтобы остановить Россию и помочь спасти людей в ее раздираемой войной стране.

«Антиутопия, о которой мы читаем в научно-фантастических романах… гораздо ближе, чем вы думаете», — сказала Зеленская на церемонии открытия крупнейшей в Европе технологической конференции Lisbon Web Summit. в Киеве.

Россия ставит технологии на службу терроризму.

Описывая технологии как «поле битвы» во время вторжения России в Украину, Зеленская сказала, что технологическое оборудование, такое как беспилотники и ракеты, используется для «убийства людей», а не для их спасения.

В то время как некоторые несли украинские флаги, Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, попросила участников придумать идеи, чтобы «остановить терроризм, спасти людей и восстановить разрушение».

«Вы можете помочь нам остановить расширение списка жертв терроризма», — сказала она. «Я думаю, что за такими технологиями будущее… Если бы это было не так, не было бы будущего, на которое можно было бы рассчитывать».

Российские войска вторглись в Украину в феврале в рамках того, что Москва называет «специальной военной операцией» по уничтожению опасных националистов и защите русскоязычных. Киев характеризует военные действия Москвы как необоснованный империалистический захват земель.

Конфликт унес тысячи жизней, миллионы перемещенных лиц и вновь открыл разногласия эпохи холодной войны.

«Они (Россия) атакуют наши электростанции, и по всей стране отключения электроэнергии… Теперь каждый день у нас нет электричества, нет связи, нет интернета часами», — сказала Зеленская.

Она сказала, что ее страна больше не может инвестировать в высокие технологии в таких местах, как школы, потому что вместо этого ей пришлось покупать генераторы.

Ожидается, что в саммите, который стартовал во вторник, примут участие более 70 000 человек, в нем примут участие более 900 докладчиков, от вице-президента Microsoft Брэда Смита до Чанпэна Чжао, основателя криптобиржи Binance.

На прошлой неделе президент Web Summit Падди Косгрифф сообщил Рейтер, что в мероприятии примут участие 59 украинских стартапов. Также выступит вице-премьер-министр Украины Михайло Федоров, который также руководит Министерством цифровой трансформации.