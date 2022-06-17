Первая ракетка мира Медведев вышла в четвертьфинал после победы над Ивашкой, чтобы сыграть с Баутистой Агутом за позицию SF.

Медведев выиграл 7-6 (7/4), 6-3 над Ивашкой (Twitter/Atptor). Фото: Твиттер

Первая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Илью Ивашку во второй раз за шесть дней и вышел в четвертьфинал на лужайке Галле в четверг.

Медведев победил Ивашку с 42-м номером посева 7-6 (7/4), 6-3 после того, как также обыграл белоруса в четвертьфинале на стадионе Хертогенбос на прошлой неделе.

Медведев с лучшим посевом заработал три сет-пойнта при счете 4-5 в первом сете, а затем взял их на тай-брейке.

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Второй сет был более заметным, так как 26-летняя россиянка завершила победу за 1 час 36 минут.

«Он отличный игрок, — сказал Медведев. «Ему очень не повезло с травмами в начале сезона. В конце прошлого сезона он показывал действительно отличный теннис.

«Я знаю его с тех пор, как был очень молод, мы играли друг с другом в Futures, Challengers и в ATP Tour. Однажды он обыграл меня в Кубке Дэвиса, который является действительно важным турниром.

«Он умеет хорошо играть на траве, поэтому я очень рад, что дважды подряд мне удалось пройти непростое испытание».

Затем Медведев встретится с Роберто Баутиста Агутом, занявшим седьмое место, за место в полуфинале.

Галле — это разминка Уимблдона, но Медведев и его соратники из России и Беларуси не будут там после того, как их запретили после вторжения в Украину.