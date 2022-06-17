Первая ракетка мира Медведев вышла в четвертьфинал после победы над Ивашкой, чтобы сыграть с Баутистой Агутом за позицию SF.

Медведев с лучшим посевом заработал три сет-пойнта при счете 4-5 в первом сете, а затем взял их на тай-брейке.
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Второй сет был более заметным, так как 26-летняя россиянка завершила победу за 1 час 36 минут.
«Он отличный игрок, — сказал Медведев. «Ему очень не повезло с травмами в начале сезона. В конце прошлого сезона он показывал действительно отличный теннис.
«Он умеет хорошо играть на траве, поэтому я очень рад, что дважды подряд мне удалось пройти непростое испытание».
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