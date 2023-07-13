Первая GEC в Индии, транслирующая корейский, турецкий и русский контент

Управляемый медиа-магнатом Вибу Агарвалом, Atrangii TV развлекает публику своим сокрушительным контентом с момента своего запуска в мае 2022 года в прошлом году. Недавно он отпраздновал свою первую годовщину и теперь готов обновить свое предложение и предложение контента. С 17 июля Atrangii TV станет первой индийской программой GEC, транслирующей контент на международном языке, дублированный на хинди, с английскими субтитрами для зрителей по всей стране и показом. Atrangii теперь будет иметь привкус Firangii, поскольку телезрители смогут смотреть высококачественный контент из корейских, турецких, русских и других международных семейных драматических сериалов, дублированный на хинди. Канал будет содержать избранную библиотеку различных популярных международных шоу и будет обслуживать более 15 женских и мужских аудиторий. Индийская аудитория пользуется все большим спросом на корейские и турецкие шоу, но большинство из них потребляются через OTT. С другой стороны, в Индии все еще есть домохозяйства, которые смотрят телевизор и не имеют доступа к высокоскоростному Интернету. Чтобы восполнить этот пробел, Atrangii TV предлагает вам живые истории со всего мира в их оригинальной форме с субтитрами на хинди и английском языке.

Вибху Агарвал сказал в рекламе: «Мы очень рады добавить высококачественные международные драмы на Atrangii TV. Исследования и данные из приложения OTT показывают, что корейские и турецкие драматические сериалы нравятся индийской аудитории и нашли лояльную аудиторию в стране. Повышенный спрос на него заставил нас пересмотреть нашу контент-стратегию в GEC. Мы постоянно стремимся предоставлять качественный контент для говорящей на хинди и понимающей аудитории по всей стране. Существует разрыв в потреблении контента между Уровнем 1 и домохозяйствами, которые смотрят телевизор с ограниченным высокоскоростным интернетом в Уровнях 2, 3 и 4 в частях страны. Мы хотели восполнить этот пробел и предоставить контент одинакового качества по OTT на телевизоры, чтобы люди по всей стране могли смотреть его всей семьей. Теперь Atrangii будет транслировать известные сериалы на корейском, турецком, русском и других языках со всего мира, дублированные на хинди для своих преданных поклонников. Мы начали с четырех часов оригинального программирования. Это будет первый раз, когда индийский развлекательный канал предлагает своим клиентам этот уникальный опыт. Мы будем постепенно расширять предложение этого контента другим всемирно известным контентом.

Atrangii TV представит развлекательные и заставляющие задуматься драматические сериалы с яркими визуальными историями и выступлениями известных актеров со всего мира. Все новые программы будут включать корейский, турецкий и русский контент, за которым последует контент на других международных языках. Из корейского контента у них есть эклектичная коллекция дорам, таких как «Мой странный герой», «Температура любви», «Моя милая девушка», «Влюбленные адвокаты по разводам», «Врачи», «Красивое рождение», «Тайный дом» и «Второй муж». Среди всемирно известных турецких сериалов с романтическими и семейными драмами Atrangii TV в настоящее время выбрала «Азиз», «Последнее лето» и «Сломанная судьба» для своей обновленной библиотеки контента.

Atrangii TV принадлежит индийской GEC и доступен на Tata Sky, Airtel, D2h, Sun Direct и других местных кабельных операторах.