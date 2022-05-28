Первое крупное обновление Analogue Pocket выйдет в июле

аналоговый синус Наконец-то появились важные обновления функций, обещанные при запуске. как таковой край Заметкианалог есть Обещание Бета-версия Pocket OS 1.1 в июле, которая добавит ожидаемые функции разработки Library, Memories и FPGA. По словам компании, после этого вы можете ожидать, что разработки будут поступать «регулярно».

Библиотека будет служить энциклопедией классических игр. Вставьте картридж, и вы в идеале узнаете все о своей конкретной версии игры, включая руководства по игровому процессу и сведения об издателе. Тем временем Воспоминания позволяют создавать состояния сохранения и снимки экрана. Хотя Analogue не полностью объяснила масштабирование разработки, вполне вероятно, что это позволит программистам использовать вторую карманную ПЛИС. У них будет доступ к операционной системе, оборудованию и таким функциям, как память.

Там нет упоминания о том, почему 1.1 занимает так много времени. Однако задержка была значительной. В декабре Analogue заявила, что «Библиотека и воспоминания» будут готовы в январе, но сейчас до этого осталось примерно несколько месяцев. Не то, чтобы ожидание было важно, если вы еще не владелец. Новые предварительные заказы не получат свои карманы до 2023 года, так что это лучше для первых пользователей, чем что-либо еще.