Первое предупреждение о погоде в Чикаго: качество воздуха худшее в стране

Чикаго (CBS) — Северный ветер нагнал в этот район еще одну порцию дыма канадских лесных пожаров.

По состоянию на 16:00 понедельника качество воздуха упало до красной или нездоровой категории. В конце понедельника качество воздуха в районе Чикаго было признано худшим в стране.

По состоянию на 22:00 индекс качества воздуха в Чикаго составлял 156 — второй худший показатель в мире по данным iQair. Чикаго занял место после Лахора, Пакистан, с 175. Джакарта, Индонезия, заняла третье место с 139.

Вечером из-за сильного задымления видимость ухудшилась.

Также пострадали северные районы от Милуоки до Грин-Бей.

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в соответствии с airnow.gov:

Люди с заболеваниями сердца или легких, пожилые люди, дети и подростки Выполните любой из следующих шагов, чтобы уменьшить воздействие: Избегайте активных занятий на свежем воздухе.

Сократите мероприятия на свежем воздухе.

Рассмотрите возможность перемещения или изменения графика физической активности в помещении. кто-нибудь еще — Принимает Любой из этих шагов, чтобы уменьшить воздействие: Выбирайте менее напряженные занятия (например, ходьбу вместо бега), чтобы не запыхаться.

Сократите количество времени, которое вы проводите на открытом воздухе.

Проведите активный образ жизни на открытом воздухе, когда качество воздуха наилучшее.

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Ожидается, что задымленное небо и плохое качество воздуха сохранятся до вторника. Модели показывают, что эта последняя порция дыма может быть намного гуще, чем та, с которой мы имели дело ранее в этом месяце.

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Некоторое улучшение ожидается к утру среды.