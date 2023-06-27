Первое предупреждение о погоде в Чикаго: качество воздуха худшее в стране

Чикаго (CBS) — Северный ветер нагнал в этот район еще одну порцию дыма канадских лесных пожаров.
По состоянию на 16:00 понедельника качество воздуха упало до красной или нездоровой категории. В конце понедельника качество воздуха в районе Чикаго было признано худшим в стране.
По состоянию на 22:00 индекс качества воздуха в Чикаго составлял 156 — второй худший показатель в мире по данным iQair. Чикаго занял место после Лахора, Пакистан, с 175. Джакарта, Индонезия, заняла третье место с 139.
Вечером из-за сильного задымления видимость ухудшилась.
Также пострадали северные районы от Милуоки до Грин-Бей.
в соответствии с airnow.gov:
Люди с заболеваниями сердца или легких, пожилые люди, дети и подростки Выполните любой из следующих шагов, чтобы уменьшить воздействие:
- Избегайте активных занятий на свежем воздухе.
- Сократите мероприятия на свежем воздухе.
- Рассмотрите возможность перемещения или изменения графика физической активности в помещении.
кто-нибудь еще — Принимает Любой из этих шагов, чтобы уменьшить воздействие:
- Выбирайте менее напряженные занятия (например, ходьбу вместо бега), чтобы не запыхаться.
- Сократите количество времени, которое вы проводите на открытом воздухе.
- Проведите активный образ жизни на открытом воздухе, когда качество воздуха наилучшее.
Ожидается, что задымленное небо и плохое качество воздуха сохранятся до вторника. Модели показывают, что эта последняя порция дыма может быть намного гуще, чем та, с которой мы имели дело ранее в этом месяце.
Некоторое улучшение ожидается к утру среды.
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