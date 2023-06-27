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Первое предупреждение о погоде в Чикаго: качество воздуха худшее в стране

27 июня, 2023
Toma Kulikov

Чикаго (CBS) — Северный ветер нагнал в этот район еще одну порцию дыма канадских лесных пожаров.

По состоянию на 16:00 понедельника качество воздуха упало до красной или нездоровой категории. В конце понедельника качество воздуха в районе Чикаго было признано худшим в стране.

По состоянию на 22:00 индекс качества воздуха в Чикаго составлял 156 — второй худший показатель в мире по данным iQair. Чикаго занял место после Лахора, Пакистан, с 175. Джакарта, Индонезия, заняла третье место с 139.

Вечером из-за сильного задымления видимость ухудшилась.

Также пострадали северные районы от Милуоки до Грин-Бей.

CBS2


в соответствии с airnow.gov:

Люди с заболеваниями сердца или легких, пожилые люди, дети и подростки Выполните любой из следующих шагов, чтобы уменьшить воздействие:

  • Избегайте активных занятий на свежем воздухе.
  • Сократите мероприятия на свежем воздухе.
  • Рассмотрите возможность перемещения или изменения графика физической активности в помещении.

кто-нибудь еще — Принимает Любой из этих шагов, чтобы уменьшить воздействие:

  • Выбирайте менее напряженные занятия (например, ходьбу вместо бега), чтобы не запыхаться.
  • Сократите количество времени, которое вы проводите на открытом воздухе.
  • Проведите активный образ жизни на открытом воздухе, когда качество воздуха наилучшее.

CBS2


Ожидается, что задымленное небо и плохое качество воздуха сохранятся до вторника. Модели показывают, что эта последняя порция дыма может быть намного гуще, чем та, с которой мы имели дело ранее в этом месяце.

CBS2


Некоторое улучшение ожидается к утру среды.

Альберт Рамон

Альберт Рамон — главный метеоролог CBS2 Chicago. Альберт присоединился к актерскому составу первого предупреждения о погоде CBS2 в октябре 2021 года.

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