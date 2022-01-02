Первое промо Арсеуса открывает новые земли, на которые стоит посмотреть

рисунок : Nintendo

Прошло всего несколько недель, прежде чем игроки Switch смогли заполучить его. Легенды покемонов: Арсеуs. Следующая большая запись в серии — это поворот времени к Хисуи до того, как он появился. Он известен как его годИгрокам поручено исследовать окрестности. Найдите карманных монстров в естественной среде обитания.

GameFreak и Nintendo способствовали постепенному выжиманию информации в последующие месяцы. Арсиус В рекламе основное внимание уделялось механике игрового процесса, но промо, выпущенное в Японии, в основном ориентировано на игрока, исследующего Хисуи. Для простоты шутки, что игра — это в основном ответ франшизе. Легенда о Зельде: Дыхание дикой природыИ Промо, безусловно, имеет тенденцию иметь это, поскольку игрок использует своих покемонов, чтобы путешествовать по воде, спускаться с холмов и даже летать над вулканом. Трудно не восхищаться визуальным направлением и тем, насколько обширен мир, который не всегда могли передать предыдущие игры.

Среди фанатов было открытое желание Покемон Чтобы изменить положение вещей в основных играх уже давно, и что мы знаем Арцей Пока что, похоже, рассматриваются по крайней мере некоторые из этих жалоб. Пока продолжается пошаговый бой, игра берет страницу из охотник на монстров, Предоставление игрокам центральной базы в виде Деревня Джебелифи. после принятия Квесты или квесты от сельчан, они сделают вычеркнуть для проводить исследования Одна из открытых площадок Хисуи перед возвращением в Джубилиф после завершения миссии. . Самое интересное, Покемон умеет Просто убивает тебя прямо На этот раз, если вы не будете осторожны. Хотя маловероятно, что Nintendo предложит собственную версию для фанатов по запросу. Проблемы с NozLook, дополнительное напряжение, которое Арцей Кажется, это дает некоторый потенциал для оказания давления на игроков, ищущих проблемы, или Тот, кто забывает об этих существах, которых они пытаются схватить, не уклоняется от защиты.

будь то или Арцей В качестве капитального ремонта или эволюции формулы, то, что вы предлагаете с точки зрения сюжетного игрового процесса и повествования, будет забавным для фанатов. По крайней мере, это будет неплохой способ перезимовать, особенно если вы прикованы к дому.

Легенды покемонов: Арсей Nintendo Switch выйдет 28 января.

Исправление 01.01.2022 @ 18:25 (восточноевропейское время): в этом предыдущем посте упоминалось, что в игре более открытый мир, структура ролевой игры. С тех пор он был изменен, чтобы отразить предыдущие данные Nintendo, показывающие, как будет проходить игра.

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