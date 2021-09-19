Первые выборы в Гонконге, “только патриотические”, стартовали

ГОНКОНГ (Рейтер) – Менее 5000 жителей Гонконга из преимущественно поддерживающих истеблишмент округов начали в воскресенье голосовать за кандидатов в избирательную комиссию, признанную пропекинской, которая выберет следующего лидера города, поддерживаемого Китаем, и некоторых других. своего законодательного органа.

Кандидаты, выступающие за демократию, практически отсутствуют на первых выборах в Гонконге с тех пор, как Пекин перестроил избирательную систему города, чтобы гарантировать, что «только патриоты» управляют самым свободным городом Китая.

«Вся цель улучшения избирательной системы состоит в том, чтобы обеспечить управление Гонконгом патриотам», – заявила исполнительный директор Гонконга Кэрри Лам в воскресенье утром.

«Я очень сомневаюсь, что другое правительство или страна допустят всеобщие выборы в местный законодательный орган для людей, чья работа заключается в подрыве национальных интересов или национальной безопасности».

Избирательная комиссия выберет 40 мест в обновленном законодательном собрании в декабре и выберет главу исполнительной власти в марте.

Полиция усилила безопасность по всему городу, и местные СМИ сообщают, что для обеспечения беспрепятственного голосования ожидается развертывание 6000 офицеров, при этом ожидается, что проголосуют около 4900 человек.

Изменения в политической системе – последнее из ряда шагов – включая закон о национальной безопасности, предусматривающий наказание за все, что Пекин считает подрывной деятельностью, сепаратизмом, терроризмом или пособничеством иностранным державам, – которые поставили международный финансовый центр на авторитарный путь.

Наиболее известные демократические активисты и политики в настоящее время заключены в тюрьмы или бежали за границу.

Утвержденный в мае парламент Китая изменил избирательную систему Гонконга, сократил демократическое представительство в институтах и ​​ввел механизм проверки кандидатов и победителей на выборах. Все это устранило любое влияние, которым могла обладать оппозиция.

Изменения также значительно снизили влияние города. Могущественные императоры, хотя группы, близкие к их деловым интересам, сохраняют присутствие в комитете из 1500 человек, который выбирает главного исполнительного директора Гонконга.

Перестань работать, дети остаются

Китай пообещал всеобщее избирательное право в качестве конечной цели Гонконга в своей мини-конституции, Основном законе, в котором также говорится, что город пользуется обширной автономией от Пекина.

Активисты демократии и западные страны говорят, что политическая реформа движет город в противоположном направлении, оставляя демократическую оппозицию в его самом узком пространстве с тех пор, как Великобритания вернула бывшую колонию Китаю в 1997 году.

Был упразднен состав комитета, состоящий из 117 членов местного совета, контролируемого демократами, и добавлено более 500 мест, зарезервированных для китайских деловых, политических и массовых групп.

По сообщению кабельного телевидения, в новый список избирателей вошли общественные организации, такие как Modern Mummy Group и Китайская ассоциация вырезки из бумаги.

Представительство профессиональных подсекторов, которые традиционно имели самое большое продемократическое присутствие, было ослаблено добавлением членов ex officio, что уменьшило количество выборных мест.

Расчеты Reuters, основанные на веб-сайте избирательной комиссии, показали, что около 70 процентов кандидатов не явились в последние два бюллетеня для голосования, в результате чего количество членов увеличится с 300 до 1500.

Несколько видных бизнесменов, в том числе богатейший человек Гонконга Ли Кашинг, не впервые войдут в состав избирательной комиссии, поскольку Пекин стремится перебалансировать власть от крупных конгломератов к малому бизнесу.

Три магната в сфере недвижимости – 93-летний Ли из CK Asset Holdings, Ли Чау Ки (также 93 года из Henderson Land) и Генри Ченг (74 года из New World Development) выбыли из гонки, хотя их сыновья сохранят свои места. …

(Репортаж Сары Ченг и Илона Джона). Дополнительный отчет Грега Тороде. Автор Мариус Захария. Редакция Уильяма Малларда и Эдмунда Кельмана

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.