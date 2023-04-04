Первые женщины в Антарктиде

В 1895 году семь человек с норвежского китобойного судна Южный полюс Он совершил первую подтвержденную посадку в Антарктиде. Но прошло четыре долгих десятилетия, прежде чем женщина сделала то же самое.

Антарктида с ее экстремальными температурами и засушливыми землями многие годы считалась идеальной поле битвы для мужчин Пытаются доказать свою силу. Наличие женщины там, по распространенному мнению, приведет только к отвлечению внимания и «сексуальным проблемам».

Тем не менее, за десятилетия, прошедшие с тех пор, как женщина впервые ступила на отдаленный лед, эти полярные исследователи преодолели огромные политические барьеры, чтобы изменить гендерную динамику и утвердить свои права на историю Антарктиды. Сегодня это гражданские подрядчики, командиры баз, медицинские работники, главные ученые и многие другие.

Вот как мы туда попали.

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Кто был первой женщиной, ступившей в Антарктиду?

Вначале женщины отправлялись в Антарктиду, потому что их мужья-исследователи предлагали им такую ​​возможность.

В феврале 1935 года Кэролайн Миккельсен стала первой зарегистрированной женщиной, ступившей на антарктический остров. Как жена Клариуса Миккельсена, капитана норвежского китобойного судна. ТорсхавнКэролайн помогала грести на лодке, которая вывезла на берег ее мужа и еще семерых моряков, и даже помогала поднять там норвежский флаг.

Другие женщины-полярники

Более десяти лет спустя Эдит «Джеки» Рон стала первой женщиной, которая действительно исследовала этот район. Во время антарктической исследовательской экспедиции Рона, которую возглавлял ее муж Финн Рон в период с 1946 по 1948 год, она провела на континенте более года.

К Рону присоединилась Дженни Дарлингтон, женщина, которая также замужем за участником Антарктической исследовательской экспедиции Рона. Позже Дарлингтон опубликовал книгу об их опыте зимы под названием Медовый месяц в Антарктидев котором она призналась, что «учитывая все обстоятельства, я не думаю, что женщинам место в Антарктиде».

К счастью, ее причитания мало чем могли удержать женщин, которые позже отважились отправиться на континент толпами.

Первая женщина-ученый в Антарктиде

В 1956 году известный морской геолог из Советского Союза Мария Кленова стала первой женщиной, которая занялась научной работой в Антарктиде в возрасте 57 лет. После многих лет безуспешных рассылок своих предложений по исследованиям различным руководителям Кленова наконец присоединяется к первой советской антарктической экспедиции. Экспедиция по созданию станции Мирный на восточном побережье континента.

Мать морской биологии

Работа Кленовой, известной в настоящее время как мать морской геологии, в это время включала океанографические измерения геологии морского дна в Антарктиде. Кроме того, нанеся на карту неизведанные участки побережья континента, она внесла большой вклад в первый атлас Антарктики, четырехтомный труд, изданный Советским Союзом десятилетие спустя.

Сегодня различные географические объекты носят мировые имена: пик Кленова высотой 7546 футов в горном хребте Сентинел в Антарктиде, долина Кленова недалеко от Северного полюса и даже кратер Кленова на соседней Венере.

Конечно, несмотря на первоначальное сопротивление, которое она встречает, тот факт, что русские женщины уже давно служат на китобойных судах за Полярным кругом, определенно работает в пользу Кленовой. Для американок путь в регион был намного сложнее.

Поляризация в гендерной политике

В 1956 году ВМС США создали станцию ​​Мак-Мердо, главную базу США в Антарктиде, в качестве военного аванпоста. Однако ВМС отказались перевозить туда женщин.

Даже если бы женщины могли найти другой способ добраться до континента, Национальный научный фонд (NSF) — независимое федеральное агентство, основанное в 1950 году, которое сегодня координирует почти все американские научные исследования в Антарктиде — не разрешил бы женщинам-ученым работать там. Это означает, что любые образцы или наземные данные были сначала собраны мужчиной, а затем переданы женщинам, работающим за границей.

Кристин Мюллер Шварц

Все изменилось в 1969 году, во многом благодаря известному движению за права женщин, которое имело место в Соединенных Штатах в 1960-х и 1970-х годах. Незадолго до конца десятилетия военно-морской флот отменил запрет, и NSF начал приглашать женщин-ученых для подачи исследовательских предложений.

Примерно в то же время Кристин Мюллер-Шварц, психолог из Университета штата Юта, стала первой женщиной, работавшей в рамках Программы антарктических исследований США. Вместе со своим мужем она обследовала 50 различных раковин, чтобы лучше понять поведение пингвинов.

Женщины США в Антарктиде

В том же году в рамках Программы антарктических исследований США впервые появилась группа ученых, состоящая исключительно из женщин, во главе с геохимиком из Университета штата Огайо по имени Лоис Джонс. Исследовательская группа из четырех человек изучала химическое выветривание в Сухих долинах Мак-Мердо, одной из немногих Свободные от снега участки Антарктида.

Команда Джонса

Джонс и ее коллеги собрали камни, привезли их обратно в свой лагерь, а затем провели химический анализ, который выявил геохимические и минералогические свойства покрытых льдом озер в этом районе.

Несмотря на медленное нежелание допускать женщин в Антарктиду, ВМС США спонсировали мероприятие для СМИ, в котором участвовала команда Джонса. 12 ноября 1969 года четыре женщины, а также Пэм Янг, биолог, проводивший исследования в рамках Новозеландской антарктической программы, и Джин Пирсон, научный обозреватель Detroit Free Press, отправились на антарктическую станцию.

Все шесть женщин взялись за руки и одновременно спустились по грузовой рампе самолета, и вместе они стали первыми женщинами, ступившими в Антарктиду. Но они не будут последними.

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Энн Бэнкрофт

В 1993 году американская полярная исследовательница Энн Бэнкрофт возглавила первую женскую экспедицию на Южный полюс — самолеты туда не допускались. При этом она стала не только первой женщиной, достигшей этого места на лыжах, но и первой женщиной, достигшей Южного и Северного полюсов.

Бэнкрофт была введена в Национальный зал женской славы в 1995 году, хотя она не сбавила темпа; В 2001 году она и норвежский полярный исследователь Лейф Арнесен стали первыми женщинами, пересекшими Антарктиду на лыжах. Путешествие в 1700 миль заняло 94 дня.

Конечно, женщины-первопроходцы еще далеко не названы, а новые «начинания» еще фиксируются. В январе прошлого года 32-летний офицер британской индийской армии Бретт Чанди Она стала первой цветной женщиной, достигшей Южного полюса в одиночку и без поддержки.

Она сделала это всего за 40 дней и, несомненно, вдохновила целое новое поколение исследователей Антарктики.

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