Первые изображения из второй части «Всемирной истории» раскрывают 42-летний сиквел Мела Брукса.

Hulu выпустил «Первый взгляд на мировую историю: часть вторая», грядущее продолжение художественного фильма Мела Брукса 1981 года, в котором комедийный взгляд на исторические события.
Развлекательный еженедельник Мы поделились новыми фотографиями из восьмисерийного комедийного сериала, премьера которого запланирована на Hulu этой весной. В кадрах представлены Ник Кролл, Ванда Сайкс и Айк Баринхолц в разных сценариях, взятых из различных скетчей, которые будут показаны в шоу.
Продолжение 40-летней истории Мела Брукса. # ИсторияМираЧасть2. скоро. pic.twitter.com/3zinLgAf5Q
Хулу 4 января 2023 г.
На одном фото группа изображена как спортивные комментаторы, а на других можно увидеть некоторых персонажей, которых они сыграют. Среди них Барингольц в роли русского революционера Льва Троцкого, Кролл в роли туриста ван Шмока Мадмана и Сайкс в роли конгрессмена США Ширли Чизхолм.
Предстоящий сериал будет следовать структуре оригинального фильма-антологии, в каждом эпизоде которого будет освещаться несколько исторических историй. Ожидается, что рисунки будут включать все: от строительства пирамид до Гражданской войны в США, революции в России и многого другого.
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«История мира: Часть первая» была выпущена более 40 лет назад, 12 июня 1981 года. К несчастью для «Истории мира», это был тот же день, когда «В поисках утраченного ковчега» показали в кинотеатрах, и за неделю до «Супермена 2», что в сочетании с плохим из уст в уста, повлияло на кассу.
Брукс, написавший сценарий и снявший оригинальный фильм, возвращается с новыми историческими трюками в сиквеле. Он является сценаристом и исполнительным продюсером сериала Hulu вместе с Кроллом, Сайксом, Баринхолцем, Дэвидом Стассеном, Кевином Солтером, Дэвидом Гринбаумом и Кристи Смит.
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Фото на обложке: Hulu через Entertainment Weekly.
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