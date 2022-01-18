Первые изображения повреждений, нанесенных извержением вулкана Тонга, показывают сообщества, покрытые густым пеплом

Аэрофотоснимки, опубликованные Силами обороны Новой Зеландии с островов Хаапай в центральной Тонге, показывают деревья, дома и поля, покрытые серым пеплом. Вулкан Хунга Тонга Хонга Хапай под водой Когда оно разразилось в субботу, волны цунами обрушились на Тихий океан.

Спутниковые снимки показывают аналогичную сцену в столичном районе Колово, на главном острове Тонга, где деревья и дома были полностью покрыты вулканическими обломками. Некоторые здания, по-видимому, рухнули, и гуманитарные работники теперь опасаются загрязнения воды и продовольственной безопасности в этом районе.

До и после: С.Спутниковые снимки главного порта в столице Тонги, Нукуалофе, показывают последствия мощного извержения вулкана и цунами.

Но поскольку в Тонге подтверждены первые случаи смерти в результате стихийного бедствия и продолжаются спасательные операции, гуманитарные работники предупредили, что истинные масштабы разрушений остаются неизвестными. В результате катастрофы сильно пострадали коммуникации — некоторые небольшие острова были полностью отрезаны.

Помимо пепла, в результате цунами был нанесен «значительный ущерб побережью», сказал Александр Мэтью, директор Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. «Мы особенно обеспокоены теми низменными островами, расположенными недалеко от самого извержения», — добавил он. «Сейчас мы знаем очень мало». Официальные лица из нескольких стран-доноров заявили, что доставке гуманитарной помощи в страну помешало покрытие Ашфалом взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта. Министр обороны Новой Зеландии Бенни Хенари заявил в своем заявлении, что Новая Зеландия отправит два корабля Королевского флота в соседнюю страну на островах Тихого океана, добавив, что их прибытие займет три дня. Пенни сказал, что два корабля, в том числе HMNZS Wellington и HMNZS Aotearoa, будут нести вертолет Seasprite, а также гуманитарные грузы и грузы для оказания помощи при стихийных бедствиях. READ Солнечный парус LightSail 2 все еще летает над Землей более чем через два года после запуска «На данный момент вода является одним из главных приоритетов Тонги, и HMNZS Aotearoa может перевозить 250 000 литров и производить 70 000 литров в день через опреснительную установку», — добавил он. Сообщается о значительном ущербе на территории Тонги, где проживает более 100 000 человек, большинство из которых проживает на главном острове Тонгатапу. По словам Шираны Али, генерального директора Save the Children Fiji, по меньшей мере 100 домов на архипелаге были повреждены, по меньшей мере 50 полностью разрушены. Она добавила, что их число, вероятно, возрастет, поскольку спасатели работают над восстановлением линий связи. «Это очень уникальный кризис, с которым мы сталкиваемся из-за отсутствия связи… Самая большая проблема на данный момент — получить подробную информацию от официальных лиц и Тонги», — сказал Али, добавив, что они ожидают нехватки воды. В ближайшие дни. Поврежден крупный подводный кабель связи, соединяющий Тонгу с Фиджи, и ожидается, что ремонт не начнется до 1 февраля. «Этот кабель критически важен для Тонги из-за всех его цифровых соединений с остальным миром», — заявил во вторник Дин Веверка, главный технический директор и вице-президент по операциям компании Southern Cross Cables. смертей в Тонге По меньшей мере два человека, в том числе британец, погибли в Тонге после того, как цунами обрушилось на пляж, затопив жилые кварталы и вызвав перебои в подаче электроэнергии. Ее брат Ник Элени заявил в своем заявлении в понедельник, что тело британки Анджелы Гловер было найдено после того, как его смыло волнами. Элени сказала, что 50-летняя Гловер, которая живет в столице Нукуалофа со своим мужем и руководит благотворительной организацией по защите животных, пыталась спасти своих собак, когда налетела волна. READ Промежуточные выборы в Сальвадоре: Букили надеется укрепить свою власть «Анжела всегда мечтала поплавать с китами, и именно Тонга дал ей возможность воплотить эти мечты в жизнь», — сказала Элени. По словам экспертов, извержение вулкана Хенгджа Тонга-Хунг Хапай в субботу, вероятно, стало крупнейшим вулканическим событием за всю историю наблюдений после извержения филиппинской горы Пинатубо в 1991 году. На фотографиях и видео, загруженных в социальные сети сразу после аварии, видно, как люди спасаются бегством от стремительного цунами, а дневное небо уже заволокло облаком пепла. Лодки и большие валуны были выброшены на берег в Нукуалофе, повредив прибрежные магазины. Я почувствовал цунами за тысячи миль Далеко на Гавайях, в Японии и на западном побережье США. По меньшей мере два человека погибли в Перу из-за «нетипичных волн», сообщила в воскресенье перуанская национальная полиция. Вулкан расположен на сейсмически активном Тихоокеанском кольце, примерно в 65 километрах (40 милях) к северу от столицы Тонги. Он был активен с 20 декабря, но был объявлен бездействующим 11 января, согласно радио Новой Зеландии, филиалу CNN.