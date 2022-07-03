Первые изображения Treyarch Call of Duty 2024 просочились в файлы Warzone Mobile

В новом отчете утверждается, что Activision не собирается выпускать крупную игру Call of Duty в 2023 году, а вместо этого предпочитает отказаться от «бесплатной игры» в качестве альтернативы. И еще один DLC-контент для Modern Warfare 2, выпущенный в течение 2023 года.

С 2005 года Activision каждый год выпускает новую игру Call of Duty, меняя разработчиков, чтобы обеспечить неизменность их годового графика выпуска.

Впервые за почти 20 лет похоже, что это не так. согласно с БлумбергВ следующем году не будет выпущено ни одной крупной игры CoD, так как у Treyarch есть еще 12 месяцев для работы над своей следующей игрой, а в течение 2023 года будет выпущено больше DLC для Modern Warfare 2.

В отчете говорится, что служебный долг 2023, которая должна стать следующей игрой Treyarch в серии, была отложена до 2024 года. Bloomberg отмечает, что Activision приняла решение, чтобы предотвратить конфликты будущих игр Call of Duty с другими выпусками серии, которые, по мнению компании, к продажам Разочаровывающий авангард. Он не думает, что это часть Приобретение компании Microsoft.

Поскольку игры 2023 года нет, Activision вместо этого планирует выпустить бесплатную игру, хотя мы не уверены, что это может быть. Мы знаем, что это будет отдельный запуск от зона боевых действий 2 тем не мение.

Поклонники Call of Duty все еще могут с нетерпением ждать игры этого года. современная война 2 Он все еще находится на пути к выпуску этой осенью.

SCOOP: Впервые за два десятилетия Call of Duty пропустит год. Источники сообщили Bloomberg, что Activision отложила выпуск игры 2023 года, созданной Treyarch, до 2024 года. Это шокирующий шаг, который окажет огромное влияние на франшизу и индустрию. https://t.co/tiozvqB1cE — Джейсон Шрайер (@jasonschreier) 22 февраля 2022 г.

Несмотря на эти сообщения, Activision заявила, что «премиум-и бесплатные игровые возможности» начнутся в 2023 году, заявив, что «сообщения обо всем, кроме этого, неверны».

22 февраля Шрайер предоставил обновленную информацию, заявив, что «Вчера Activision провела несколько залов, чтобы сообщить новости студиям COD».

Сообщается, что в этих звонках они изложили «расплывчатые» планы на 2023 год, которые включают, среди прочего, «постоянный загружаемый контент для Modern Warfare 2022». Кроме того, Treyarch получит дополнительный год на разработку своей игры.

Вчера Activision провела несколько конференций, чтобы информировать студии COD о новостях. Кажется, что планы на 2023 год все еще немного расплывчаты, но среди прочего они будут включать в себя текущий DLC для Modern Warfare на 2022 год. И Treyarch получает дополнительный год. — Джейсон Шрайер (@jasonschreier) 24 февраля 2022 г.

Он расширил то, что было «неоднозначным», заявив, что нет подтверждения того, будут ли продвигаться платные расширения или больше бесплатного сезонного контента, подобно тому, как CoD работает со времен Modern Warfare.

Трудно представить, что задержка может означать для Call of Duty и иметь огромные последствия для таких вещей, как Call of Duty League и игровой индустрии в целом.

К сожалению, нам придется подождать и посмотреть, правдив ли этот отчет. Но для получения дополнительной информации вы можете проверить это Как заработать награды за просмотр на CDL Major 1.

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