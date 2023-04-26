Первые осетровые были найдены в Африке

Newswise — окаменелость «царской рыбы», возраст которой оценивается более чем в 66 миллионов лет, — первая найденная в Африке.

Исторически осетровые находили в более холодных водах Северного полушария, за исключением Африки, но этот экземпляр был обнаружен в Марокко палеонтологом из Портсмутского университета.

Обнаружение этого ископаемого в Африке имеет особое значение, поскольку оно является первым в своем роде, найденным на континенте, что указывает на то, что когда-то осетровые были более распространены, чем считалось ранее.

Профессор Дэвид Мартелл заметил окаменелость, когда посещал известное марокканское местонахождение окаменелостей во время производственной поездки в ноябре прошлого года. Он сказал: «Я нашел кусок скалы со статуями в нем, костяные внешние пластины на этих тяжело бронированных рыбах, и я сразу понял, что это осетр.

«Это было удивительное открытие, потому что все виды осетровых в прошлом встречались исключительно в северном полушарии. Они были в Северной Америке, Европе, Русской Азии и Китайской Азии, но никогда в Южной Америке, Австралии, Африке или Индии, материк Это сформировало Гондвану, суперконтинент, существовавший около 336 миллионов лет назад и начавшийся около 150 миллионов лет назад.

Осетрина издавна ценится за мясо и ряды, которые употребляются в пищу как икра. Но в результате перелова в сочетании с потерей среды обитания многие виды находятся под угрозой исчезновения. Многие из них находятся на грани исчезновения в дикой природе.

Профессор Мартелл сказал: «Икра русской белуги считается одним из самых дорогих видов икры в мире. Мало ли мы знали, что в свое время источником этого деликатеса мог быть чрезвычайно редкий африканский осетр!

Осетровых рыб часто считают живыми ископаемыми, потому что их предки восходят к тому же времени, когда бродили динозавры, более 200 миллионов лет назад. Они могут достигать семи метров в длину и весить до 1,5 тонны, хотя такие размеры сегодня встречаются крайне редко.

В 1324 году король Эдуард II объявил их королевской рыбой, и все, что водится в водах вокруг Англии и Уэльса, до сих пор формально является собственностью британской монархии, наряду с китами и дельфинами.

Профессор Мартелл добавил: «Первый осетр в летописи окаменелостей появляется в позднем триасовом периоде в Китае. Но самый старый из когда-либо обнаруженных настоящих осетровых, вероятно, является образцом из коллекции Стива Этчеса с юрского побережья Дорсета в Англии, который упоминается в книге. Мы со Стивом писали об окаменелостях в формации Киммеридж Клей.

«Этот новый марокканский вид усложняет модели места происхождения этой важной группы рыб, широко распространенных в северном полушарии».

Образец сейчас находится в коллекции Университета короля Хасана II в Касабланке. Газета была опубликована в Меловые исследования.

заканчивать

Доступ к изображениям можно получить через этот диск Google: https://drive.google.com/drive/folders/1mozVrtHoUvye0MKb_oyw9eNACDR3W0na?usp=sharing

европейский осетр

Рис. 1 – Сохранившийся осетр: вид сбоку живого осетра

Рисунок 5: Цифровое изображение дорсальной поверхности ямки.

Рис. 6-scute: цифровая фотография экземпляра осетра (также называемого зубчатым).

Рис. 9-Карта: Карта континентов в конце мелового периода 66 миллионов лет назад. Участки осетровых отмечены сплошными черными кружками.

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