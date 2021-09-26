Первый взгляд на сериал «Очень странные дела» 4: жуткий с сюжетной линией «Дома ужасов»

Очень странные дела 4 стали еще страшнее, чем мы были готовы, с появлением ужасающего «Дома Крил».

В клипе из фильма «Право первого взгляда» следующего сезона мы перенесемся в прошлое, чтобы увидеть, как семья Крил переезжает в прекрасный дом.

Стив и Дастин вернулись в поисках новых улик Кредит: Netflix

4 Что случилось с крилем? Кредит: Netflix

Идеальная семья, кажется, находится в 1950-х или 1960-х годах, и вскоре муж, жена, дочь и сын сталкиваются со странными вещами, происходящими в доме.

Похоже, это тоже заканчивается катастрофой – через несколько мгновений отец стоит над трупом двух своих детей.

Вырезанные из хронологии «Очень странных дел», последний раз видели в 1985 году, мы видим, как банда врывается в ныне заброшенный дом в поисках «улик».

Доказательства чего, мы не знаем … но что бы это ни было, это выглядит не очень хорошо.

Стив (Джо Керри) вернулся к материнству вместе с Дастином (Гатьен Матараццо), Максом (Сади Синк) и Лукасом (Калеб Маклафлин), когда они пытаются найти то, что ищут.

Но старые пыльные дедушкины часы, которые, кажется, связаны с перевернутой стороной вниз, могут содержать ответы.

Новый тизер является последним из нескольких небольших моментов, которые Netflix выпустил, чтобы взволновать фанатов сериалом о сверхъестественном.

Мы уже знаем, что после очевидного исчезновения и смерти в конце третьего сезона российские ученые забрали Джима Хоппера из Дэвид-Харбора.

Мы также знаем, что узнаем больше об опыте Eleven в качестве научного эксперимента в лаборатории Хокинса.

Персонаж (Милли Бобби Браун) уходит к новой жизни в конце 3 сезона вместе с Джойс (Вайнона Райдер) и ее детьми Уиллом (Ноа Шнапп) и Джонатаном (Чарли Хитон), похоже, что она вернется. для.

Теперь нам остается только дождаться, когда банда вернется на наши экраны в 2022 году.

“Очень странные дела” теперь доступны на Netflix.

4 Таинственные напольные часы выглядят устрашающе Кредит: Netflix