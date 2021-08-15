Первый в стране кинотеатр открывается днем

Больше не нужно ждать заката на командных пунктах.

Пока автомобильные кинотеатры могут работать только ночью, но во вновь открывшихся локомотив В Лаудоне, Теннесси (ред.). Зрители могут смотреть фильмы в любое время, в том числе днем.

Loco Drive-In, оснащенный светодиодным видеоэкраном размером 35 на 63 фута, является первым в стране кинотеатром, работающим в дневное время и способным показывать фильмы без помощи темноты. Экран, получивший название «LoCo Tron», использует технологию Samsung для отображения изображения 4K, аналогичного традиционному телевизору. «В настоящее время в США нет такого объекта, о котором мы знаем… Это то, что нам говорит Голливуд», – сказал Гордон Виттнер, основатель и генеральный директор компании The Whitener Company, которая построила и запустила Loco Drive-In, Knox News сказал. «Это будет действительно уникально … Это будет базовая машина, но мы будем проводить концерты, автомобильные шоу, лодочные шоу и многое другое».

Loco Drive-In, построенный за последние несколько месяцев, вмещает 400 автомобилей и оснащен динамиками, достаточно громкими, чтобы клиентам, вероятно, не нужно было подключаться к своим радиоприемникам для прослушивания звука. «Я придумал эту идею более 25 лет назад, – продолжил Уитнер. «Мне всегда нравилось чувство ностальгии по машине … Несмотря на то, что ситуация снова начинает открываться, я думаю, людям нравится делать что-то со своими семьями и делать что-то на открытом воздухе».

Оказывается, участие в мероприятиях на свежем воздухе – это не просто ностальгический вариант для потребителей, а финансово необходимый для киноиндустрии в целом. Когда пандемия коронавируса заставила закрыться ворота традиционных кинотеатров, будущее киноиндустрии, а также индустрии живой музыки выглядело неопределенным. Когда-то находившийся в нестабильном секторе индустрии автомобильные кинотеатры начали экспоненциально расти в Соединенных Штатах как безопасную альтернативу традиционным кинотеатрам.

Metallica была самой большой из многих, которые одновременно транслировались на автомобильных концертах в прошлом году, и такие музыканты, как Джейсон Исбелл, Грейс Поттер и Blackberry Smoke, использовали на открытом воздухе для вечеринок лично – вместо того, чтобы смотреть фильм на экране, фанаты наблюдали за музыкальными инструментами групп из свои машины.

мне CNNВо время пандемии в прошлом году кинотеатры с ускоренным прохождением показа принесли 85% кассовых сборов, тогда как в 2019 году они составили всего 2,9% – рост, который эффективно помог спасти отрасль от полного краха.

В первые несколько недель это будет Loco Drive-In. Предложение Классические фильмы, такие как Смоки и бандитыИ ученики И Грозовые дни, новые фильмы выйдут позже этим летом, а также спортивные трансляции, концерты и многое другое.